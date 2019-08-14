«По независящим от канала причинам»: почему в России не показали историческую победу «Краснодара» в Португалии

Договор о трансляции встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов из Португалии был подписан, однако в последний момент хозяева решили изменить его условия. Об этом заявил креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев. По его словам, в последний момент «Порту» запросил денежные средства, перевести которые российская сторона не имела возможности. О том, почему болельщики не смогли посмотреть трансляцию матча со стадиона «Драгау», — в материале RT.

Для поклонников «Краснодара» 13 августа навсегда войдёт в историю как один из самых памятных дней в истории команды. Подопечные Мурада Мусаева сотворили сенсацию, взяв в гостях верх над «Порту», благодаря чему приблизились к завоеванию первой в истории клуба путёвки в групповую стадию Лиги чемпионов. Однако данное событие омрачил тот факт, что российские болельщики были лишены возможности наблюдать этот матч как по общедоступному, так и по кабельному телевидению.

За считаные минуты до стартового свистка, когда отечественные болельщики уже готовились поддерживать свою команду, трансляцию отменили. Вместо неё, к полному недоумению зрителей, на «Матч ТВ» стали показывать ответную встречу между голландским «Аяксом» и греческим ПАОК в Амстердаме, а на специализированном платном канале «Матч Премьер» — повтор первой игры между «Краснодаром» и «Порту».

Непонимание быстро сменилось негодованием и публичным недовольством работой телеканала, ответственного за обеспечение показа. Официальное заявление в Twitter «Матч ТВ» не сгладило ситуацию, а, наоборот, вызвало ещё больше эмоций со стороны фанатов.

«По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» — «Краснодар» не состоится», — говорилось в заявлении.

Российские болельщики стали искать рабочие ссылки на трансляцию на всевозможных сайтах и смогли посмотреть её в официальном приложении футбольного клуба «Порту». Как известно, на квалификационной стадии Лиги чемпионов за показ отвечают сами команды — хозяева матчей, ввиду чего португальский гранд обладал эксклюзивными правами и сам отвечал за их реализацию. Обычно коллективы весьма охотно предоставляют право на трансляцию другим странам и каналам, но «драконы» решили поступить иначе.

«Ребят, я понимаю, что вам легче засрать мою ленту, потому что больше писать некому. Но что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба, и он вообще никому их не продал, а решил показывать только в своём приложении? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

К этому моменту в СМИ появились разные версии происходящего. Согласно одной из них, переговоры между российским телеканалом и «Порту» велись на протяжении недели, но договорённости достичь не удалось. Отмечалось, что причиной этого стали «неуёмные аппетиты» португальской стороны, которая в решающий момент потребовала небывалую сумму за показ встречи — в десять раз больше рыночной.

Также в сети обсуждалась ещё одна версия причины отмены трансляции. Якобы «Матч ТВ» и «Порту» имеют контракты с разными букмекерскими конторами, а потому телеканал не мог позволить, чтобы во время встречи на щитах появлялась реклама конкурента своего партнёра, ввиду чего был вынужден отказаться от показа матча.

«По поводу трансляции... На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам, и, скорее всего, «Порту» запросил с «Матч ТВ» нереальных денег. Похожая ситуация была у «Зенита» в играх с «Насьоналом» в 2009-м. Помнится, они затребовали €1 миллион вместо €10 — 15 тысяч» — написал в социальной сети бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

Примечательно, что «драконы» не были снисходительны даже к своим национальным телеканалам. По сведениям «Спорт-Экспресса», сине-белые выставили местным вещателям ценник в €200 тыс. за трансляцию матча с «Краснодаром». Никто не согласился, в результате чего игра была показана исключительно в приложении клуба.

При этом сообщалось, что на решение «Порту» пытался повлиять даже «Краснодар», который в определённый момент подключился к переговорам. Существует информация, что «быки» были готовы внести свой вклад в покупку прав на трансляцию, но также оценили требования хозяев как сверхзавышенные.

Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых



«Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на Драгао и выстоял во втором 🔞



Desculpe, mas não temos licença para veiculação de conteúdo para adultos.

Boa sorte, @FCPortopic.twitter.com/dV4LyMoWuw — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

Даже принимая во внимание подобную алчность португальцев, остаётся неясным, как подчёркивают болельщики, почему «Матч ТВ» вовсю рекламировал трансляцию встречи «Порту» — «Краснодар», не имея у себя на руках подписанного контракта на её показ. Изначально выходило, что телеканал посвятил этой игре не один сюжет, организовал предматчевую программу с участием таких звёзд российского футбола, как Александр Мостовой и Владимир Быстров, но не смог сделать самого главного — договориться с португальцами.

Также людей возмущало, что канал не предупредил их о наметившихся проблемах в переговорах, грозивших отменой трансляции. О сложностях стало известно ещё за полтора часа до стартового свистка, но сообщение об отмене трансляции появилось за несколько секунд до её запланированного старта.

«ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона «Драгау». Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту». Телеканал «Матч ТВ» желает «Краснодару» победы», — говорилось в сообщении канала.

Как объяснил креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев, соглашение действительно было подписано, но затем «Порту» внезапно решил изменить его условия.

«У нас был подписан договор с португальской стороной, всё было нормально. Но в последний момент они потребовали наличку, как в 90-е. То есть запросили деньги вперёд. А там была приличная сумма, очень приличная. Все условия сделки были выполнены, но они в последний момент заявили: «Не дадим сигнал, пока не пришлёте деньги». А мы физически не могли сделать перевод», — цитирует Гордеева Sportbox.

При этом «драконы» ограничились комментариями пресс-атташе Франсишку Мендеша. Он не смог предметно рассказать о возникшей ситуации, однако поделился своим мнением на данный счёт.

«Я не могу ничего сказать. Знаю лишь, что всегда слышал одну вещь — мы даём права на трансляцию, если нам платят заранее», — заключил Мендеш.

Примечательно, что на этом трения между «Матч ТВ» и «Порту» не закончились. Так, коллектив не позволил российским журналистам присутствовать на пресс-конференции, не пустив их в зал.

«Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шёл заплаканный «Порту». Сразу после интервью к нам подошёл мужчина — видимо, из клуба. Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом. Охранник попросил нас дождаться главного человека из пресс-службы, который, видимо, с нами будет разбираться. Настоящая криминальная история. Нам даже пришлось перейти улицу, чтобы сделать включение. Возможно, нас ждёт разговор с полицией», — заявил журналист телеканала Денис Левко.

Судя по всему, разбирательство по поводу отсутствия трансляции ещё не закончено. Как сообщил Гордеев, «Матч ТВ» может подать иск на «Порту» с целью получения компенсации.

«Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае», — заключил Гордеев.