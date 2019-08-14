Журналистов «Матч ТВ» не пустили на пресс-конференцию после матча «Порту» — «Краснодар»

Короткая ссылка
Сотрудники португальского клуба «Порту» не пустили журналистов российского телеканала «Матч ТВ» в микст-зону и на пресс-конференцию после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, который завершился победой «быков» со счётом 3:2.
Журналистов «Матч ТВ» не пустили на пресс-конференцию после матча «Порту» — «Краснодар»
  • Reuters

Об этом в эфире телеканала рассказал журналист Денис Левков.

По его словам, сотрудникам телеканала пришлось покинуть территорию стадиона «Драгау», чтобы сделать включение из Португалии, и не исключено, что журналистам придётся пообщаться с представителями местных правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Телеканал «Матч ТВ» не смог организовать трансляцию ответного матча, который состоялся в Португалии во вторник, 13 августа, не сумев договориться о покупке прав на его показ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить