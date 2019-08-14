Журналистов «Матч ТВ» не пустили на пресс-конференцию после матча «Порту» — «Краснодар»
- Reuters
Об этом в эфире телеканала рассказал журналист Денис Левков.
По его словам, сотрудникам телеканала пришлось покинуть территорию стадиона «Драгау», чтобы сделать включение из Португалии, и не исключено, что журналистам придётся пообщаться с представителями местных правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Телеканал «Матч ТВ» не смог организовать трансляцию ответного матча, который состоялся в Португалии во вторник, 13 августа, не сумев договориться о покупке прав на его показ.