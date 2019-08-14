Журналистов «Матч ТВ» не пустили на пресс-конференцию после матча «Порту» — «Краснодар»

Сотрудники португальского клуба «Порту» не пустили журналистов российского телеканала «Матч ТВ» в микст-зону и на пресс-конференцию после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, который завершился победой «быков» со счётом 3:2.

Об этом в эфире телеканала рассказал журналист Денис Левков.

По его словам, сотрудникам телеканала пришлось покинуть территорию стадиона «Драгау», чтобы сделать включение из Португалии, и не исключено, что журналистам придётся пообщаться с представителями местных правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Телеканал «Матч ТВ» не смог организовать трансляцию ответного матча, который состоялся в Португалии во вторник, 13 августа, не сумев договориться о покупке прав на его показ.