«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

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Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.

Вместо встречи португальской и российской команд в настоящее время проходит показ поединка «Аякс» — ПАОК.

Ранее Тихонов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может пройти «Порту» в ЛЧ.

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