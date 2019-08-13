«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.

Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.

Вместо встречи португальской и российской команд в настоящее время проходит показ поединка «Аякс» — ПАОК.

Ранее Тихонов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может пройти «Порту» в ЛЧ.