«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Вместо встречи португальской и российской команд в настоящее время проходит показ поединка «Аякс» — ПАОК.
Ранее Тихонов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может пройти «Порту» в ЛЧ.