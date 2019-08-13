Тихонов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может пройти «Порту» в ЛЧ

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Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов считает, что команда имеет шансы на победу в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту», однако коллективу Мурада Мусаева необходимо дисциплинировано сыграть в обороне.
Тихонов рассказал, за счёт чего «Краснодар» может пройти «Порту» в ЛЧ
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Краснодар» может перевернуть ход противостояния за счёт своей слаженной игры и огромного желания. Надо сегодня аккуратно сыграть в обороне. «Краснодару» будет не хватать Ари, Берг в первом матче выглядел неубедительно. Надежда на Игнатьева — он недавно забил, это добавит ему уверенности. Будем болеть, но очень тяжёлый матч предстоит», — цитирует Тихонова Sport24.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа. Начало поединка в 22:00 мск.

Ране сообщалось, что тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром».

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