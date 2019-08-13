Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Как сообщает «Матч ТВ», наставник португальской команды перенёс запланированную пресс-конференцию на час позже. Некоторые местные журналисты предъявили ему в связи с этим претензии, на которые он ответил, что имеет право переносить время начала мероприятия по своему усмотрению.

После этого между ним и журналистами возникли ожесточённые споры, затем конфликт удалось погасить.

Ответный матч «Порту» и «Краснодара» состоится 13 августа, начало встречи в 22:00 мск. В первой игре, которая прошла в Краснодаре, победил «Порту» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что капитан «Порту» Перейра может пропустить ответный матч ЛЧ с «Краснодаром».