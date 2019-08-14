Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

«Порту» установил цену в €50 тыс. за трансляцию. Российский канал сначала предложил €15 тыс. — это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это, «Матч ТВ» продолжил анонсировать трансляцию. Лишь в понедельник мы получили согласие по поводу €50 тыс., но при этом на протяжении переговоров оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры. В день поединка российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до матча мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не придерживался договорённостей, так это российский канал. Остальное — просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей», — заявил представитель «Порту» «Чемпионату».

Также Мораес добавил, что матч транслировался в клубном приложении и второй страной по количеству аудитории стала Россия.

Ранее сообщалось, почему в России не показали историческую победу «Краснодара» в Португалии.