Гордеев объяснил, почему «Матч ТВ» не смог показать матч «Порту» — «Краснодар»

Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал о причинах срыва трансляции ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

«Права принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб поменял условия и затребовал мгновенную оплату», — цитирует креативного директора канала «Спорт-Экспресс».

По его словам, после изменения условий «Порту» заблокировал доступ к сигналу матча. Гордеев заявил, что переговоры с португальским клубом продолжались всё время, из-за чего канал не сообщил о проблеме заранее. Он также подчеркнул, что в «Порту» не объясняли своё решение, а просто в один момент потребовали много денег.

«В договоре были чётко прописаны сроки перевода денег… Как мы узнали, решение поменять условия принял лично президент «Порту». Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он потребовал немедленной оплаты», — сказал Гордеев.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее сообщалось, что журналистов «Матч ТВ» не пустили на пресс-конференцию после матча «Порту» — «Краснодар».