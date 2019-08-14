Благодарность Галицкому и похвала от Нурмагомедова: эксперты назвали заслуженной победу «Краснодара» над «Порту»

Победа «Краснодара» над «Порту» в Лиге чемпионов в очередной раз доказала, что конкурентоспособную команду можно построить и без дорогостоящих иностранных футболистов. Об этом заявил заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. По его словам, тренерский штаб успешно сработал в ситуации, когда коллектив лишился целого ряда атакующих игроков, а ключевым фактором успеха стал выход на поле Магомеда-Шапи Сулейманова. Владимир Быстров отметил характер россиян, а Андрей Тихонов предположил, что у южан не возникнет проблем в матче с «Олимпиакосом» за выход в групповой этап.

«Краснодар» сенсационно обыграл «Порту» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и теперь поборется за путёвку в групповой этап. Успех россиян, сумевших продемонстрировать на поле свой характер и силу духа, отметили не только их болельщики, но и эксперты, коллеги и даже представители других видов спорта.

Одним из первых подопечных Мурада Мусаева поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он похвалил игроков команды за проявленные качества, а также отметил, что победа стала настоящим подарком ко дню рождения владельца клуба Сергея Галицкого, который 14 августа отмечает своё 52-летие.

«Краснодар» сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Три гола в ворота «Порту» — уверенный реванш, ещё и в гостях. Дорогого стоит! Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба! Победа — лучший подарок ко дню рождения!», — написал политик в Instagram.

На громкий успех отреагировал и сам Галицкий. На своей странице в социальных сетях он опубликовал фото команды из раздевалки, присовокупив к нему пару скобок, символизирующих улыбки.

Эксперты выделили сразу несколько факторов, сыгравших решающую роль в матче с «Порту». Так, экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров отметил, что бронзовый призёр чемпионата России выбрал непривычную для себя тактику, однако именно это и принесло ему победу.

«В этом матче «Краснодар» играл в совершенно другой футбол: сразу начали активно, оформили быстрые голы. Можно было забивать четвёртый, но этого не произошло, и получилась нервная концовка. Что касается второго тайма, то «Порту» нужно было забивать, а подопечным Мусаева — не пропускать. У португальцев слаженная команда, но краснодарцы дотерпели. Заслуженно прошли сильного соперника», — приводит слова Быстрова Sport24.

По мнению заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца, «Краснодар» сумел сделать правильные выводы из домашнего поражения недельной давности.

«Победа над «Порту» — это результат анализа домашнего матча и уверенность, которую футболисты обретают с каждой игрой. Несмотря на потерю Маурисио Перейры, Шарля Каборе и того же Юрия Газинского, селекция достаточно конкретна и отвечает требованиям команды. Очень рад и за Мусаева, и за Галицкого! За такой короткий срок всё получилось, это назидательный пример для тех, кто увлекается иллюзиями об иностранных тренерах и футболистах», — отметил Бышовец.

В составе южан эксперт особо отметил Магомеда-Шапи Сулейманова, ставшего автором дубля в ворота португальцев. По его словам, нападающий является одним из лучших молодых футболистов России.

«У него хорошая психологическая устойчивость и важная черта, присущая даровитым игрокам, — взятие инициативы на себя. Он не боится идти в обводку, исполнять рискованные удары и делает это всё на хорошем исполнительском уровне», — добавил Бышовец.

Схожую позицию выразил и полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев. Он подчеркнул, что команда сумела справиться со своей задачей, несмотря на серьёзные проблемы в передней линии.

«Наставник поверил в Шапи, которого в основном выпускал на замены в концовках, а сейчас доверил ему место в основе в таком матче. И игра показала, что Сулейманов созрел для больших дел — он скоростной парень и всегда нацелен на ворота. Тренерский ход оправдался — Мусаев ведь тоже растёт вместе с командой», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что руководство и тренерский штаб «Краснодара» выбрали правильный путь развития команды, который и привёл к нынешнему успеху. По его словам, единственное, чего на данный момент ей не хватает, — опыт выступления на международной арене.

«В прошлом году в Лиге Европы с «Валенсией» пропустили на последних секундах, хотя нужно было лишь выносить мяч подальше и всё. В первой игре с «Порту» практически та же история. И сегодня в последние пять минут от «Краснодара» чувствовалась паника, и хорошо что всё закончилось победой. Но «быки» регулярно робко проявляют себя в последние минуты важных матчей, над этим нужно поработать, и тогда команда вообще будет супер», — цитирет Червиченко Rusfootball.

В свою очередь, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что южане имели преимущество перед «Порту», так как с начала сезона провели уже семь матчей, в то время как их соперник — лишь три.

«У нас часто ругаются на календарь и систему «осень — весна». Но это делалось ради таких турниров, чтобы наши клубы легче входили в еврокубковый сезон. У «Краснодара» было больше времени на подготовку. Отсюда и победа, которая доказала, что этот переход был совершён не зря», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

За путёвку в групповой этап Лиги чемпионов подопечные Мусаева поборются с греческим «Олимпиакосом». Экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов предположил, что у россиян не возникнет проблем в этом противостоянии.

«Если отталкиваться от того футбола, который показали подопечные Матвеева в первом тайме в Португалии, им нечего бояться. Главное — чтобы силёнок хватило», — сказал Тихонов.

В то же время, по мнению Быстрова, оба коллектива имеют равные шансы на выход в следующий этап. В связи с этим многое будет зависеть от самих краснодарцев.

«Если они сыграют так же, как и сегодня в первом тайме, то не возникнет проблем с «Олимпиакосом». А если так, как дома — осторожно и боясь, то у них будут проблемы. Всё в их руках и ногах, они почувствовали, как нужно играть, и как не нужно. И уже в Краснодаре грекам придётся очень нелегко», — заключил эксперт.

Свои прогнозы по поводу исхода противостояния между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» уже обнародовали и букмекеры. По их подсчётам, вероятность выхода южан в групповую стадию Лиги чемпионов составляет 55%.

К поздравлениям «Краснодара» присоединились и соперники команды по Российской-премьер лиге (РПЛ) «Зенит» и «Ростов», а также пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В свою очередь, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов похвалил Сулейманова за успешное выступление.