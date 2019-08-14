Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий отреагировал на победу команды над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Галицкий в своём Twitter сделал репост победного фото «быков», добавив смайл.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с победой над «Порту».