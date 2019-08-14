Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту»
- РИА Новости
Галицкий в своём Twitter сделал репост победного фото «быков», добавив смайл.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с победой над «Порту».
August 13, 2019