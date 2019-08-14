Губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил футбольный клуб «Краснодар» с победой над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»
  • РИА Новости

«Краснодар» сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов! Поздравляю команду, всех болельщиков и владельца клуба!» — написал Кондратьев в своём Instagram.

Он отметил, что такой уверенный реванш с «Порту» дорогого стоит, и добавил, что эта победа является лучшим подарком ко дню рождения владельца клуба Сергея Галицкого.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0. 

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что был рад выйти в стартовом составе команды на ответный матч с «Порту».

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