Сулейманов: рад, что вышел в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту»

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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что был рад выйти в стартовом составе команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Сулейманов: рад, что вышел в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту»
  • РИА Новости

«Рад, что играл с первых минут. Конечно же, я хочу играть, но для меня нет принципиальной разницы, буду я в старте или выйду на замену. В любом случае я буду показывать свой максимум и стараться приносить пользу команде», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

По его словам, матч получился тяжёлым, несмотря на три гола в первом тайме. Он отметил, что португальцы прибавили во второй половине игры и оказали сильное давление на ворота «Краснодара».

«Мы выстояли и идём дальше», — резюмировал Сулейманов.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. При этом Сулейманов отметился дублем. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0. 

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев объяснил, почему не получилось показать матч «Порту» — «Краснодар».

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