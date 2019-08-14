Нурмагомедов похвалил футболиста «Краснодара» Сулейманова за игру с «Порту»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил игру нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».

«Молодец, Шапи», — написал Нурмагомедов в сториз в своём Instagram.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. Сулейманов отметился дублем.

В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее мэр Краснодара назвал победу над «Порту» знаковым событием.