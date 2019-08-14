Нурмагомедов похвалил футболиста «Краснодара» Сулейманова за игру с «Порту»
- РИА Новости
«Молодец, Шапи», — написал Нурмагомедов в сториз в своём Instagram.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. Сулейманов отметился дублем.
В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее мэр Краснодара назвал победу над «Порту» знаковым событием.