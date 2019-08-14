Мэр Краснодара назвал победу над «Порту» знаковым событием
- РИА Новости
«Победа «Краснодара» над «Порту» в самом престижном европейском клубном турнире — потрясающее и знаковое событие для нашего города, отличная новость для всего российского футбола. Невероятный по красоте и драматизму матч», — приводит слова Первышова официальный сайт администрации города.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее Сергей Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту».