Мэр Краснодара назвал победу над «Порту» знаковым событием

Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал победу одноимённой команды над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Победа «Краснодара» над «Порту» в самом престижном европейском клубном турнире — потрясающее и знаковое событие для нашего города, отличная новость для всего российского футбола. Невероятный по красоте и драматизму матч», — приводит слова Первышова официальный сайт администрации города.

В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.

В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».

Ранее Сергей Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту».