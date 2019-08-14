В РФС призвали футболистов «Краснодара» не расслабляться после победы над «Порту» в Лиге чемпионов
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«Конечно, «Порту» не рассчитывал, что вылетит так рано, они ведь каждый год играют в Лиге чемпионов и побеждают там. Но сейчас «Краснодару» нужно не расслабляться и снова собраться. Страшно представить, если они не пройдут теперь в группу — они же останутся без еврокубков. Но сейчас думать об этом не хочется, после победы над «Порту» нужно радоваться за «Краснодар» и за Сергея Галицкого, которому его футболисты сделали отличный подарок на день рождения», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По словам Созина, победа «Краснодара» над «Порту» стала возможной в том числе и благодаря переходу Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему «осень — весна».
«У нас часто ругаются на календарь и переход на систему «осень — весна. Но это делалось ради кубков, чтобы наши клубы легче входили в еврокубковый сезон. Для «Порту» это третья игра, а у «Краснодара» — уже седьмая. У нашей команды было больше времени на подготовку», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.