В РФС призвали футболистов «Краснодара» не расслабляться после победы над «Порту» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), эксперт Андрей Созин, прокомментировал победу российского «Краснодара» над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
В РФС призвали футболистов «Краснодара» не расслабляться после победы над «Порту» в Лиге чемпионов
  • © fckrasnodar.ru

«Конечно, «Порту» не рассчитывал, что вылетит так рано, они ведь каждый год играют в Лиге чемпионов и побеждают там. Но сейчас «Краснодару» нужно не расслабляться и снова собраться. Страшно представить, если они не пройдут теперь в группу — они же останутся без еврокубков. Но сейчас думать об этом не хочется, после победы над «Порту» нужно радоваться за «Краснодар» и за Сергея Галицкого, которому его футболисты сделали отличный подарок на день рождения», — цитирует эксперта «Чемпионат».  

По словам Созина, победа «Краснодара» над «Порту» стала возможной в том числе и благодаря переходу Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему «осень — весна». 

«У нас часто ругаются на календарь и переход на систему «осень — весна. Но это делалось ради кубков, чтобы наши клубы легче входили в еврокубковый сезон. Для «Порту» это третья игра, а у «Краснодара» — уже седьмая. У нашей команды было больше времени на подготовку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить