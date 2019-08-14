В РФС призвали футболистов «Краснодара» не расслабляться после победы над «Порту» в Лиге чемпионов

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), эксперт Андрей Созин, прокомментировал победу российского «Краснодара» над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Конечно, «Порту» не рассчитывал, что вылетит так рано, они ведь каждый год играют в Лиге чемпионов и побеждают там. Но сейчас «Краснодару» нужно не расслабляться и снова собраться. Страшно представить, если они не пройдут теперь в группу — они же останутся без еврокубков. Но сейчас думать об этом не хочется, после победы над «Порту» нужно радоваться за «Краснодар» и за Сергея Галицкого, которому его футболисты сделали отличный подарок на день рождения», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Созина, победа «Краснодара» над «Порту» стала возможной в том числе и благодаря переходу Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему «осень — весна».

«У нас часто ругаются на календарь и переход на систему «осень — весна. Но это делалось ради кубков, чтобы наши клубы легче входили в еврокубковый сезон. Для «Порту» это третья игра, а у «Краснодара» — уже седьмая. У нашей команды было больше времени на подготовку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.