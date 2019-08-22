«Немного стыдно за такую игру»: что говорили после поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов

«Краснодар» сосредоточится на выступлении в Российской премьер-лиге после разгромного поражения от «Олимпиакоса» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер Сергей Матвеев. Форвард Ари выразил мнение, что команда способна преподнести сенсацию и обыграть греков по сумме двух встреч, а защитник Александр Мартынович рассказал, что стало переломным моментом в игре на стадионе «Караискакис».

Для «Краснодара» первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов обернулся настоящей катастрофой. Подопечные Мурада Мусаева прибыли в Пирей на волне исторической победы над «Порту», но были вынуждены спуститься с небес на землю. В этом им помогли футболисты местного «Олимпиакоса», отправившие в сетку ворот Матвея Сафонова четыре безответных мяча. Особенно провальными получились последние 12 минут, вместившие в себя три гола хозяев.

После встречи на вопросы журналистов уже традиционно отвечал формально главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев. Наставник не стал подпитывать надежды болельщиков и признал, что «быки» практически потеряли шансы на первый в истории выход в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира Старого Света.

«Атмосфера в раздевалке сейчас не радужная. Игра была равной, но «Олимпиакос» реализовал свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля. Когда нам забили второй, то можно было сесть в оборону, но мы сыграли авантюрно. Поздравляю красно-белых с победой. Теперь все силы бросим на чемпионат», — заявил Матвеев на пресс-конференции.

Некоторые вопросы вызвал состав команды на первый матч с «Олимпиакосом». Так, в основе не оказалось героя ответной встречи с «Порту» — Магомеда-Шапи Сулейманова. Неделю назад воспитанник академии «Краснодара» оформил дубль на «Драгау», но на «Караискакисе» появился только по ходу второго тайма. Его место в старте занял Юнес Намли, который произвёл своей игрой не лучшее впечатление и не смог запомниться яркими действиями.

Также изрядную долю критики со стороны болельщиков получил Маркус Берг. Шведский форвард выходил в основе во всех трёх матчах отборочного турнира Лиги чемпионов, но пока не смог отметиться голами.

«Не жалеем ли о выбранном составе? Нет. У нас сейчас сложный график, состав был оптимальный. Берга мы не поменяли раньше, потому что замены было делать рискованно», — цитирует Матвеева «Чемпионат».

При этом проблемы с игрой у российского коллектива начались в середине первого тайма, когда поле был вынужден покинуть Реми Кабелла. Французский хавбек получил повреждение в столкновении с Омаром Элабделлауи и не смог продолжить встречу, несмотря на отчаянные попытки.

«Что касается травмы Кабеллы, то, судя по первым предположениям, он выбыл надолго. Не заменили его сразу, потому что врачи сказали, что он может продолжать», — заключил расстроенный Матвеев.

После тяжёлого поражения на вопросы СМИ ответил Берг. Он также признался, что коллектив находится в «плохом состоянии», и выразил мнение, что крупное поражение — вина «Краснодара», а не заслуга их визави.

«Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован... До 75-й минуты мы уступали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Всё пошло не так, мы недостаточно прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч», — поделился шведский нападающий.

По словам футболиста, чёрно-зелёные должны извлечь пользу из этой неудачи и двигаться дальше.

«Да, мы сделали много ошибок сегодня, но мы должны смотреть вперёд и быть лучше в следующих матчах. Есть ещё одна игра. В следующий раз мы не должны ошибаться, так что всё ещё возможно», — добавил Берг.

Юнес Намли выразил мнение, что его неудачное выступление может быть связано с необычным для него расположением на поле. В голландском «Зволле» датчанин обычно действовал на позиции атакующего полузащитника, но в «Краснодаре» его чаще используют в роли левого вингера.

«Олимпиакос» был намного лучше нас, казалось, что они хотят победить больше нас... Выступать на левом фланге было непривычно, но дело было не во мне, а во всей команде. Все действовали не очень, а потом травму получил Кабелла. Но сложно было всю встречу, не только после его замены. У нас были глупейшие ошибки, соперник наказал за них. С такой игрой дальше не пройдёшь», — подчеркнул Намли.

Футболист согласился с тем, что после второго пропущенного гола его партнёрам стоило действовать более рационально и не бросаться всеми силами в атаку, а также выразил надежду на камбэк в ответной встрече.

«Проанализируем, оправимся после поражения, хотя это и тяжело. Но нужно не сдаваться, бороться дальше, в футболе всё возможно. Теперь надо больше забивать, но важно не опускать голову. Показывать на поле то, что получалось раньше», — добавил спортсмен.

Одной из причин столь крупного поражения можно смело называть кадровые потери южан. Так, в Грецию с командой не полетели сразу два лидера — защитник и капитан Александр Мартынович и форвард Ари. По словам белорусского футболиста, «Краснодар» в целом провёл очень неудачный матч и «ничего особо не создал впереди».

«На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперёд, слишком увлеклись атакой. Пропустили быстрый контрвыпад — 0:2 и всё. Потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов, не знаю, что сказать», — цитирует Мартыновича ТАСС.

По словам капитана, разгромное поражение не должно заставить чёрно-зелёных опустить руки.

«В любом случае у нас будет ответная встреча, полный стадион, все билеты проданы. Надо выходить и играть для болельщиков, показать хороший футбол. Чтобы те, кто купили билеты, переживали за команду и всегда оставались с нами. Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для фанатов», — отметил спортсмен.

Мартынович выразил мнение, что одним из ключевых моментов встречи стала травма Кабеллы. По его словам, после этого российская команда «потеряла нити игры» и не могла создать сложности для защитников оппонента.

«Какая у него травма, станет понятно по приезде в Краснодар. Будет обследование, и тогда уже точно скажут. У меня такая же ситуация», — заключил защитник.

Неудачный выезд в Пирей прокомментировал и Ари, который также был вынужден смотреть матч по телевизору. Форвард сборной России отдал дань уважения красно-белым и рассказал, что именно не получилось у его партнёров.

«Олимпиакос» — это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наш коллектив сыграл не так, как планировал, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» сегодня было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то всё сложилось бы по-другому», — заявил Ари.

При этом нападающий не стал ставить крест на перспективах «быков» в Лиге чемпионов и призвал болельщиков не расстраиваться раньше времени.

«Уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя — это же футбол, тут всё возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и ПСЖ — никто не верил в испанцев», — добавил Ари.

Неутешительные итоги выезда в Грецию подвёл бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. По словам специалиста, в действиях подопечных Мурада Мусаева не было целостности, а футболисты зачастую не понимали, как развивать атаку.

«У «Краснодара» не было игры. По какой причине? Я смотрю момент, когда центральный защитник, опорный полузащитник получают мяч и какие в этот момент есть варианты продолжения атаки. У коллектива их не было. Расстояние между футболистами слишком большое, если ты хочешь действовать в одно-два касания. Полузащитники меньше пяти-шести не делали, так как не было адресата», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, год назад у каждого футболиста «быков» в отдельном эпизоде было сразу несколько вариантов для развития наступления, но сейчас такого нет.

«Заметил тенденцию, что в двухматчевых противостояниях «Краснодар» проваливает первые встречи. Были непростые выезды в Севилью и Валенсию, где чёрно-зелёных загоняли. Но по такой вялой игре получить четыре... Не знаю, в чём дело, надо разбираться. Будем надеяться (на выход в групповой этап Лиги чемпионов. — RT), но шансов очень мало», — заключил специалист.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил мнение, что тренерский штаб «быков» не угадал с составом на матч в Греции.

«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Появившиеся в стартовом составе не оправдали тренерских надежд. Я про Намли, вышедшего вместо Сулейманова. Тренеры ошиблись с выбором. Игра пошла не по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки показывали свой футбол», — заключил Быстров.