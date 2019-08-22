Ари уверен, что у «Краснодара» ещё есть шансы пройти «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
- © fckrasnodar.ru
«Олимпиакос» — очень сильная команда, греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то всё сложилось бы по-другому», — цитирует форварда ТАСС.
По словам Ари, футболисты «Краснодара» должны верить в итоговый успех в противостоянии с «Олимпиакосом», несмотря на крупное поражение в первой встрече.
«Я уверен, что мы можем пройти дальше. Мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя. Это же футбол — тут всё возможно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.