Ари уверен, что у «Краснодара» ещё есть шансы пройти «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Ари прокомментировал игру команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.

«Олимпиакос» — очень сильная команда, греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то всё сложилось бы по-другому», — цитирует форварда ТАСС.

По словам Ари, футболисты «Краснодара» должны верить в итоговый успех в противостоянии с «Олимпиакосом», несмотря на крупное поражение в первой встрече.

«Я уверен, что мы можем пройти дальше. Мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя. Это же футбол — тут всё возможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.