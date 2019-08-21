«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в матче Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Афинах на стадионе «Караискакис», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Олимпиакосу» принесли голы Мигеля Герреро, Даниэла Поденсе и Лазара Ранджеловича, оформившего дубль.

Ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что продюсера Ruptly избили в Афинах.