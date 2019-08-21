Продюсера Ruptly избили в Афинах
К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру.
Продюсер не захотел отдавать оборудование напавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос.
Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу.
«Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанёс прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», — сообщил пострадавший.
По его словам, нападение на него совершили фанаты «Олимпиакоса».