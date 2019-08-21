Продюсера Ruptly избили в Афинах

В Афинах греческие футбольные фанаты совершили нападение на продюсера видеоагентства Ruptly во время съёмки перед матчем плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар».

К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру.

Продюсер не захотел отдавать оборудование напавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу.

«Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанёс прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», — сообщил пострадавший.

По его словам, нападение на него совершили фанаты «Олимпиакоса».