«Краснодар» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЧ с «Олимпиакосом»

Российский футбольный клуб «Краснодар» определился со стартовым составом на первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

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Как сообщает пресс-служба клуба, с первых минут на поле стадиона «Караискакис» в Афинах выйдут Матвей Сафонов, Йон Гудни Фьолусон, Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Сергей Петров, Руслан Камболов, Тонни де Вильена, Реми Кабелла, Юнес Намли, Вандерсон и Маркус Берг. В резерве остались Станислав Крицюк, Дмитрий Скопинцев, Дмитрий Стоцкий, Кайо Панталеан, Кристофер Ольссон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Матч состоится 21 августа. Начало — в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что тренер «Олимпиакоса» отметил сильные стороны «Краснодара» перед матчем ЛЧ.