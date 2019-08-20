Тренер «Олимпиакоса» отметил сильные стороны «Краснодара» перед матчем ЛЧ
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«Краснодар» — сильный коллектив, который играет за счёт быстрых переходов из обороны в атаку. При этом играет достаточно результативно. «Краснодар» доказал, что может справиться с любым соперником», — цитирует специалиста ТАСС.
Он отметил, что даже после первого матча «Краснодара» с «Порту» он ещё не думал, что португальцы точно выйдут в плей-офф. Он также подчеркнул, что российский коллектив выше классом, чем прошлые соперники «Олимпиакоса».
«Да, «Краснодар» ранее не выступал в Лиге чемпионов, но я считаю, что в нашем противостоянии это не будет иметь значения. Думаю, у команд равные шансы на выход в групповой раунд», — сказал Мартинш.
Первый матч между командами состоится 21 августа в греческом Пирее. Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что испанская бригада арбитров обслужит матч ЛЧ «Олимпиакос» — «Краснодар».