Испанская бригада арбитров обслужит матч ЛЧ «Олимпиакос» — «Краснодар»

Первую встречу стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» рассудит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро.

© Uwe Anspach/dpa

globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» обслужит судейская бригада в составе: Карлос Дель Серро (главный арбитр), Хуан Юсте и Роберто Алонсо (ассистенты), Хосе Санчес (четвёртый арбитр), Алехандро Эрнандес (видеопомощник), Хуан Мартинес (ассистент видеопомощника). Все арбитры представляют Испанию. Поединок «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа в 22:00 мск. Ранее «Краснодар» обыграл «Тамбов» в шестом туре РПЛ.