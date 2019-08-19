Испанская бригада арбитров обслужит матч ЛЧ «Олимпиакос» — «Краснодар»

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Первую встречу стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» рассудит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро.
Испанская бригада арбитров обслужит матч ЛЧ «Олимпиакос» — «Краснодар»
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» обслужит судейская бригада в составе: Карлос Дель Серро (главный арбитр), Хуан Юсте и Роберто Алонсо (ассистенты), Хосе Санчес (четвёртый арбитр), Алехандро Эрнандес (видеопомощник), Хуан Мартинес (ассистент видеопомощника). Все арбитры представляют Испанию.

Поединок «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа в 22:00 мск.

Ранее «Краснодар» обыграл «Тамбов» в шестом туре РПЛ.

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