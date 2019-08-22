Четыре безответных гола, неназначенный пенальти и травма Кабеллы: «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации ЛЧ

«Краснодар» в гостях потерпел поражение от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Караискакис» завершилась со счётом 4:0. Матч запомнился неназначенным пенальти в ворота хозяев за игру рукой в штрафной площади, травмой полузащитника гостей Реми Кабеллы и дублем вышедшего на замену форварда Лазара Ранджеловича.

Неделю назад «Краснодар» одержал одну из своих главных побед в истории. На стадионе «Драгау» подопечные Мурада Мусаева сенсационно взяли верх над португальским «Порту» и вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Но для того, чтобы впервые в истории попасть в групповую стадии турнира, «быкам» нужно преодолеть ещё одну преграду. Ею стал серебряный призёр чемпионата Греции сезона-2018/19 «Олимпиакос».

В отличие от «Краснодара», красно-белые начали свой путь в главный европейский клубный турнир со второго раунда отбора. Это обусловлено тем, что в настоящий момент Греческая футбольная суперлига занимает лишь 14-е место в рейтинге УЕФА, и ни один из её представителей не попадает в Лигу чемпионов напрямую. Так, «Олимпиакос» и ПАОК вынуждены пробиваться через квалификацию, но если команда из Пирея пробилась в плей-офф, то действующий чемпион не справился с этой задачей. На предыдущей стадии чёрно-белые были биты «Аяксом».

«Олимпиакос» же хоть и был посеян не слишком высоко, но до настоящего момента смотрелся сверхуверенно. Сначала подопечные Педру Мартинша взяли верх над участником последнего розыгрыша Лиги чемпионов — «Викторией» из Пльзеня, а затем разобрались со звёздным «Истанбулом», цвета которого защищают Гаэль Клиши, Элджеро Элиа, Арда Туран и Робиньо. При этом за все четыре матча греки не пропустили ни одного гола, а разница забитых и пропущенных мячей составила 7:0.

Всё это указывало на то, что «Олимпиакос» не стоит считать слабым соперником на фоне «Порту». Безусловно, греки не являются такими завсегдатаями Лиги чемпионов, но также присутствуют там довольно часто. Так, их последнее выступление в групповом этапе датировано сезоном-2017/18, правда, тогда они смотрелись неважно и в шести матчах набрали всего одно очко. Однако двумя годами ранее они финишировали на третьем месте с девятью баллами и лишь по дополнительным показателям уступили лондонскому «Арсеналу» в борьбе за путёвку в 1/8 финала.

Положение «Краснодара» осложнялось отсутствием двух лидеров. Из-за травм в Грецию не полетели Ари и Александр Мартынович. Форвард продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, а капитан получил повреждение в игре с «Тамбовом». Первого в основе ожидаемо заменил Маркус Берг, не пропустивший ни одного матча в квалификационном турнире, а место второго в центре защиты занял Йон Гудни Фьолусон.

Однако самым неожиданным стало отсутствие в стартовом составе «быков» Магомеда Шапи-Сулейманова. Воспитанник команды стал главным героем ответной встречи с «Порту» и записал на свой счёт два красивейших гола, но на этот раз оказался на скамейке запасных. Его место в основе занял восстановившийся после травмы Юнес Намли.

В составе хозяев наибольшего внимания заслуживала персона Матьё Вальбуэна. Полузащитник успел запомниться российским болельщикам по выступлениям за «Динамо» и даже в 34 года продолжает оставаться классным футболистом. Француз ожидаемо оказался в старте, а компанию на поле ему составили португальский вингер Даниэл Поденсе и воспитанник «Манчестер Сити» Гильерме.

О близости к дебюту в Лиге чемпионов «Краснодару» напомнил гимн европейского турнира, который прозвучал перед матчем. Ранее большинство «быков» слышали его лишь по телевизору, поэтому не повлиять на настроение футболистов этот факт не мог. Произведение Георга Фридриха Генделя сменилось свистом местных болельщиков, справедливо считающихся одними из самых неистовых в Европе. В прошлом году это отлично на себе прочувствовали российские журналисты, с трудом покинувшие стадион «Тумба» в Салониках.

На правах хозяев «Олимпиакос» начал матч очень активно и быстро взял инициативу в свои руки. Правда, изобретательностью его футболисты не отличались и в основном уповали на забросы в штрафную. Поденсе и Гиоргиос Масурас усиленно «грузили» мяч во владения Матвея Сафонова, но защитники действовали на высоте.

«Краснодар» ответил лишь на исходе первых десяти минут встречи, но с ходу имел шанс заработать пенальти. Вандерсон оказался в штрафной соперника и с лёту пробил по воротам Жозе де Са, но на пути встал защитник. На повторе чётко видно, как мяч попал ему в руку, но судья Карлос Дель Серро Гранде не указал на «точку» после консультаций с арбитром системы VAR, работавшей на данном матче.

Подопечные Матвеева постепенно стали отодвигать игру от своих ворот, но настрой «быков» сбила травма Реми Кабеллы. В борьбе с Омаром Элабделлауи французский хавбек неудачно оступился и получил травму. Несмотря на боль, он попытался продолжить встречу, но спустя четыре минуты был вынужден покинуть поле. Вместо него на газоне арены «Караискакис» появился швед Кристоффер Олссон.

Чёрно-зелёные оказались не готовы к потере такого важного игрока, как Кабелла, и провалили вторую половину тайма. Красно-белые воспользовались замешательством в рядах соперника и спустя пять минут открыли счёт. Руслан Комболов допустил ошибку на своей половине поля, а подхвативший мяч Масурас доставил его Мигелю Герреро. Испанский форвард первым касанием обработал передачу, а вторым пробил точно в угол ворот Сафонова.

Трибуны принялись гнать своих игроков вперёд, а гости окончательно растерялись. Ещё до перерыва «Олимпиакос» мог повести с разницей в три-четыре мяча, но размашистому удару Поденсе с линии штрафной не хватило точности, а попытку Вальбуэна заблокировал Урош Спайич.

Начало второго тайма показало, что «Краснодару» необходимы замены. Гости не могли организовать даже подобие опасной атаки, а единственный нападающий Берг смотрелся инородным элементом и в одиночестве бродил на чужой половине поля. Тренерский штаб вместо Намли выпустил Сулейманова. Магомед-Шапи здорово включился в игру и первым же касанием мог восстановить паритет, но мяч пролетел выше перекладины.

Совсем скоро поле покинул и Берг. Перед заменой он, находясь в полном одиночестве, получил передачу в нескольких метрах от штрафной и вместо выхода один на один с вратарём принял не самое логичное решение и пробил издали. Мяч свалился с ноги и пролетел мимо створа, а уже через несколько секунд Маркуса сменил Иван Игнатьев.

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Однако лучше всего сыграла замена Мартинша. На 75-й минуте Лазар Ранджелович вышел на поле вместо Масураса, а уже спустя три минуты отметился своим первым голом за «Олимпиакос». Вальбуэна возглавил молниеносное наступление хозяев, а сербу оказалось достаточно всего двух касаний, чтобы переправить мяч в сетку.

«Краснодар» пошёл вперёд, но оказать достойное сопротивление уже был не способен. Команда пыталась контролировать мяч на половине поля соперника, но сил возвращаться назад уже не было. Хозяева вновь провели разящую контратаку, а Ранджелович всего за семь минут оформил дубль. Серб открылся на границе штрафной и неотразимо вбил мяч в ворота. Сафонов ожидал удара в противоположный угол и уже не мог спасти своих партнёров.

Этот гол ввёл «быков» в состояние грогги, но в нокаут их отправил издевательский гол Поденсе. Бухалакис одной передачей отрезал всю оборонительную линию южан, а португалец одним касанием перекинул мяч через бросившегося наперерез Сафонова.

Даже при таком счёте «быки» пытались идти в атаку в надежде забить гол престижа, но усилия оказались тщетными. В заключительном эпизоде встречи удар головой нанёс Игнатьев, но мяч пролетел далеко от створа. «Краснодар» крупно уступил «Олимпиакосу» в гостях и практически потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. На своём поле подопечным Мурада Мусаева необходимо сотворить чудо и обыграть своих соперников с разницей в пять мячей.