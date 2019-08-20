Скандал в Петербурге, бенефис Жиго в дерби и пятый гол Соболева: чем запомнился 6-й тур РПЛ

«Зенит» в Санкт-Петербурге не сумел обыграть «Ахмат», а встреча запомнилась рядом спорных решений судейской бригады. «Спартак» вырвал победу в дерби над ЦСКА благодаря дублю Самуэля Жиго. А нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил пятый мяч в сезоне и вышел в лидеры гонки бомбардиров. RT рассказывает о самых интересных событиях шестого тура РПЛ.

Автогол на старте второго тайма и дебютный мяч «Сочи»

Очередной тур РПЛ открылся матчем «Оренбурга» и «Сочи», в котором победителя соперникам выявить так и не удалось. В первом тайме голов болельщики не дождались, зато во втором увидели сразу два.

Не успели команды вернуться на поле, как защитник новичка элиты Никита Калугин головой неудачно срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга. Отыграться «Сочи» удалось благодаря решению судьи назначить пенальти за толчок в спину Антона Заболотного. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Полоз, а этот гол стал для команды первым в РПЛ.

Таким образом, подопечные Александра Точилина в третий раз подряд сыграли вничью, а «Оренбург» набрал лишь второе очко в сезоне. Пока обе команды продолжают соседствовать в зоне вылета.

Удачный выезд «Крыльев Советов» и негативная серия «Урала»

В первом матче субботы «Крылья Советов» на выезде неожиданно обыграли «Урал». Коллектив из Самары проиграл четыре встречи подряд и считался аутсайдером противостояния. Однако в середине первого тайма гостям удалось выйти вперёд благодаря точному удару Раду Гынсаря, а впоследствии — успешно оборонять минимальное преимущество.

Хозяева же всеми силами пытались отыграться, но за 20 минут до конца остались в меньшинстве после удаления Романа Емельянова и пропустили ещё дважды. В концовке на первый план вышел Александр Соболев. Для начала он забил пятый мяч в сезоне, красиво перебросив Ярослава Годзюра из-за пределов штрафной, а затем сделал голевую передачу на Деяна Радоньича. Теперь на счету молодого нападающего значатся семь баллов за результативность в РПЛ (5 + 2).

Единственное, что удалось сделать «Уралу» — забить мяч престижа в добавленное арбитром время. Болельщикам команды есть от чего нервничать, ведь их любимцы в последних четырёх турах набрали лишь один балл.

Быстрый гол «Краснодара» и результативная передача Сулейманова

Уверенно взял три очка и один из представителей России в Лиге чемпионов «Краснодар». После тяжелейшего матча с «Порту» южане в Саранске проэкзаменовали новичка РПЛ «Тамбов» и одержали победу.

Очень помог команде быстрый гол. Уже на второй минуте номинальные гости убежали в контратаку, и Вандерсон уверенно реализовал выход один на один. При этом результативной передачей в данной ситуации отметился Магомед-Шапи Сулейманов, который вновь вышел в стартовом составе.

А ближе к финальному свистку громко заявил о себе другой воспитанник клубной академии «Краснодара» Даниил Уткин. Полузащитник появился на поле на замену и едва ли не первым касанием отправил мяч низом в дальний угол из-за пределов штрафной.

Отменённый гол Ригони и удаление на седьмой минуте

Но победа в отчётном туре досталась не всем фаворитам. Например, лидирующий «Зенит» дома не смог обыграть «Ахмат». При этом питерцы почти всю игру провели в большинстве после удаления Ризвана Уциева. Капитан грозненцев получил прямую красную карточку за фол последней надежды, хотя нарушение получилось достаточно спорным.

Правда, свои вопросы к судье Алексею Матюнину возникли в итоге и у хозяев. В частности, в «Зените» остались крайне недовольны не засчитанным из-за положения вне игры голом Эмилиано Ригони в начале второго тайма.

В целом опасные моменты имели обе команды, а наиболее верный по сложившейся традиции упустил Сердар Азмун, который незадолго до перерыва с метра умудрился пробить во вратаря. Таким образом забить командам так и не удалось, и «Зенит» потерял важные очки в борьбе за чемпионство. Неудивительно, что в концовке у футболистов сдали нервы, и в штрафной гостей началась массовая потасовка, едва не переросшая в драку.

Попадания в перекладины и удачная замена Шаронова

К очному матчу в Казани «Рубин» и «Арсенал» подошли с разными сериями. Хозяева потерпели два поражения подряд, а туляки, напротив, одержали две победы кряду и были настроены вновь набрать три очка.

В итоге встреча получилась равной с приблизительно одинаковым количеством опасных моментов. Так, в первом тайме команды обменялись попаданиями в стойки ворот. У «Рубина» в перекладину пробил Зурико Давиташвили, а у «Арсенала» в крестовину — Игорь Горбатенко.

Как это часто бывает в таких играх, всё решила удачная замена. В середине второго тайма Роман Шаронов выпустил на поле нападающего Евгения Маркова, и спустя несколько минут футболист забил. Причём гол получился красивым: хозяева разыграли изящную комбинацию у чужой штрафной с передачей пяткой от Евгения Башкирова. Спастись «Арсеналу» не удалось. Таким образом, «Рубин» догнал «канониров» в турнирной таблице. Теперь на счету обеих команд по 10 очков.

Сенсация в Уфе и дубль Слая

Пожалуй, самый неожиданный результат тура был зафиксирован в Башкортостане, где не слишком удачно начавшая сезон «Уфа» нанесла первое поражение шедшему в группе лидеров «Ростову», который в случае победы мог догнать «Зенит».

«Злым гением» для подопечных Валерия Карпина стал Сильвестр Игбун. В прошлом сезоне нигериец забил в РПЛ сразу девять мячей, но в стартовых турах нового отличиться никак не мог. Зато в игре с ростовчанами нападающего, наконец, прорвало и он оформил дубль. Незадолго до перерыва Игбун головой прокинул мяч мимо опрометчиво вышедшего из ворот Сергея Песьякова, а во втором тайме протащил мяч в штрафную, развернулся под левую ногу и пробил точно в дальний угол.

У «Ростова» опасные моменты также были, но удача команде в этот день явно не сопутствовала. Например, гости дважды попадали в перекладину ворот соперника. Ещё в ряде эпизодов «Уфу» спас опытный Александр Беленов.

Удачный день для Миранчуков и невероятный дебют Филиппа

Заканчивался же тур двумя московскими дерби. В первом из них «Локомотив» с огромным трудом одержал победу над «Динамо». Железнодорожники начали игру не слишком удачно и пропустили уже на третьей минуте. Именитый новичок бело-голубых Максимилиан Филипп взялся самостоятельно исполнить штрафной на левой бровке и неожиданно закрутил мяч в ближний угол.

Отыграться «Локо» удалось благодаря пенальти, который судья назначил за фол Владимира Рыкова на Гжегоже Крыховяке. Реализовал же одиннадцатиметровый Алексей Миранчук, забивший третий мяч в текущем сезоне.

А победу в концовке матча гостям принёс уже Антон Миранчук, хотя участие в результативной комбинации принял и Алексей. Антон же, сыграв в стенку с Рифатом Жемалетдиновым, ворвался в штрафную и спокойно покатил мяч в дальний угол. Для него этот гол стал пятым в пяти встречах с «Динамо» за карьеру.

Впрочем, бело-голубые в последние годы испытывают проблемы не только с Антоном, но и с «Локомотивом» в целом, ведь безвыигрышная серия команды в поединках с железнодорожниками достигла уже 11 матчей. В последний раз «Динамо» побеждало соперника ещё в 2013-м.

Дымовая завеса и невероятные сейвы

Закрылся тур встречей между «Спартаком» и ЦСКА, которая стала настоящим украшением первой части сезона. Команды продемонстрировали яркий и эмоциональный футбол.

При этом таймы получились очень разными. В первом преимуществом владел ЦСКА. Армейцы вполне могли открывать счёт, но не реализовали свои моменты. В частности, дважды после выстрелов Фёдора Чалова в упор красно-белых выручал Александр Максименко.

А вот после перерыва инициатива перешла к «Спартаку», и вскоре красно-белые сумели забить в ходе контратаки. Подачу именитого новичка Андре Шюррле преобразовал в гол прибежавший в чужую штрафную Самуэль Жиго.

Правда ЦСКА удалось отыграться спустя десять минут. Армейцы воспользовались потерей соперника в центре поля и провели молниеносную атаку, которую точным ударом из-за пределов штрафной увенчал Марио Фернандес.

Затем из-за зажжённых фаеров поле буквально заволокло дымом, и судье пришлось приостановить матч. Когда же дерби возобновилось, Жиго забил второй мяч и принёс «Спартаку» победу. Примечательно, что для французского защитника этот дубль стал первым в карьере.