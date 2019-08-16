«Восстановиться к дерби с ЦСКА успеем»: что говорили игроки и тренеры после матча «Спартак» — «Тун»

Быстрый гол швейцарского «Туна» заставил футболистов «Спартака» пересмотреть тактику на матч. Об этом после победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил капитан москвичей Георгий Джикия. Наставник красно-белых Олег Кононов рассказал о серьёзном разговоре с Лоренсо Мельгарехо, а также дал оценку швейцарской команде, которую красно-белые обыграли в обеих встречах. Его коллега Марк Шнайдер, в свою очередь, поблагодарил болельщиков красно-белых за атмосферу на стадионе «Открытие Арена».

Столичный «Спартак» обеспечил себе участие в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Столичная команда на своём поле в Тушине обыграла швейцарский «Тун» со счётом 2:1. Несмотря на поражение, главный наставник гостей Марк Шнайдер тепло поблагодарил принимающую сторону за радушный приём, а также дал свою оценку двухматчевому противостоянию.

«Начали хорошо, нам помог быстрый гол, но затем стали допускать ошибки и терять мяч. С таким соперником, как «Спартак», это просто непозволительно. Как я и говорил ранее, они фавориты в нашей паре, так что абсолютно закономерно идут дальше», — отметил швейцарский специалист.

Кроме того, Шнайдер признался, что его, равно как и всю команду, поразили условия, в которых играет столичная команда.

«Мы не ощутили разницы в качестве поля, а вот атмосфера на матче действительно запомнится надолго. Подобное можно увидеть только на двух стадионах в Швейцарии. Спасибо болельщикам «Спартака» за то, что помогли нам почувствовать атмосферу большого европейского футбола. Играть при таком антураже — особое удовольствие», — рассказал тренер «Туна» журналистам.

Шнайдер также рассказал, как команда готовилась к ответному матчу, и отметил, что быстрый гол, забитый по ходу первого тайма, был частью большого тактического плана, разработанного специально под «Спартак».

«Старались нагружать работой фланги и начинать атаки именно оттуда. У нас было два отличных момента, когда проходили разрезающие подачи. Когда ехали в Москву, понимали, что шансов на много голов у нас не будет, так что выжимали максимум из того, что получилось сделать», — раскрыл секреты наставник швейцарцев.

При этом, по словам Шнайдера, он не готовил никаких схем для нейтрализации хавбека москвичей Зелимхана Бакаева. Полузащитник «Спартака» в первом матче отметился дублем, однако ответная встреча прошла без его активных действий.

«Мы не заостряли внимание на том, чтобы играть против Бакаева. Да, у него очень хорошая левая нога, о чём мы не знали до первого матча. Сегодня нам, похоже, удалось немного помешать ему, но повторюсь, мы не готовились к нему персонально. «Спартак» силён как команда, и мы знали об этом, когда летели в Москву», — резюмировал Шнайдер.

После общения с журналистами главный наставник «Туна» задержался в зале для пресс-конференций, чтобы поздравить с победой Олега Кононова. Лишь после крепкого рукопожатия немецкий специалист покинул стадион.

«Главное, что выиграли»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов действиями своих подопечных остался доволен. Наставник рассказал о тактике на матч и указал на ошибки, которые были допущены его подопечными в первые минуты встречи.

«Самое главное, что выиграли и прошли дальше. Да, стартовый отрезок нам не удался. Было понятно, что «Тун» настроился именно на то, чтобы быстро забить. Нам не удалось сдержать эти стартовые атаки. Потом смогли успокоиться, войти в игру и начать создавать моменты, которые привели к желаемому результату», — сказал Кононов.

Порция критики от журналистов досталась полузащитнику москвичей Резиуану Мирзову. Журналисты настаивали на том, что его замена напрашивалась сразу после перерыва, однако сам Кононов не согласился с этим утверждением.

«В перерыве я лично поговорил с Резиуаном. Я знаю его характер, знаю, на что он способен, поэтому и дал возможность остаться в игре. К чему это привело, вы видели сами — он практически сам забил, а вернее, отдал голевую передачу Андре», — пояснил специалист.

При этом Кононов не стал отрицать, что хавбек ещё не набрал своих оптимальных кондиций.

«Если вы заметили, у нас все игроки умеют играть один в один. На этом строится весь современный футбол. Да, надо работать над передачей, но он способен и на это. Просто у него, как и у многих других, пока идёт адаптация», — отметил тренер.

После разбора игры Мирзова Кононов рассказал о роли Лоренсо Мельгарехо. Парагвайский футболист потерял место в стартовом составе, однако, по словам тренера, при должном отношении к делу имеет все шансы вернуть себе былые позиции.

«У нас был серьёзный разговор с Лоренсо. Мы нашли точки соприкосновения. Я жду от него дальнейшего прогресса. Сейчас же он своим поведением и отношением к делу показывает, что понял, чего я от него хочу», — заявил он.

Кроме того, наставник «Спартака» рассказал, что победы удалось достичь благодаря правильному разбору соперника.

«Мы работали серьёзно, обращали внимание на те ошибки, которые были допущены в Швейцарии. К тому же, понимали, что на нашей арене будут играть раскрепощённо. Анализировали всю команду, каждого из игроков. Средний уровень для Европы, хорошо готовы физически», — объяснил специалист.

«Успеем восстановиться к ЦСКА»

Капитан москвичей Георгий Джикия был солидарен с тренером. Защитник признал ошибки, допущенные в первом тайме, и поблагодарил вратаря Александра Максименко за уверенную игру.

«Самое главное, что победили и прошли дальше. Всё нормально, этого и добивались. Быстрый гол в наши ворота сбил планы. Потом успокоились, собрались и немного скорректировали игру. Уже после первого гола была уверенность, должны были дома забивать, действовали концентрированно. Пару раз упустили нападающих, но Максименко сегодня нас спас, он настоящий герой», — отметил капитан красно-белых.

Кроме того, Джикия отметил, что насыщенный график идёт его команде на пользу. Уже в понедельник «Спартак» в рамках шестого тура РПЛ примет столичный ЦСКА.

«Восстановиться к ЦСКА успеем, поеду отдыхать сейчас, спать, готовиться. Лучше всё время играть, быть в тонусе, частыми матчами мы набрали хороший ритм. Это очень хорошо, что мы играем, усталости не будет», — признался защитник.

Капитана поддержал и форвард «Спартака» Эсекьель Понсе. Аргентинец признался, что не устаёт от частых игр и перелётов, а также рассказал, каким образом «Спартаку» удалось переломить ход прошедшей встречи.

«В перерыве Кононов просто сказал, что нужно играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и побеждать. Мы постарались это сделать. Шаг за шагом мы идём к тому, чтобы показывать игру, которую хочет видеть тренер. Мы сами этого хотим, прекрасно понимаем, зачем мы здесь собрались и какие у нас задачи. Сегодня мы доказали, что умеем играть и способны делать результат», — пояснил журналистам Понсе.