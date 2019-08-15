Голы Шюррле и Понсе, сольный проход Мирзова и сейвы Максименко: как «Спартак» обыграл «Тун» в Лиге Европы

«Спартак» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы одержал волевую победу над «Туном» со счётом 2:1. В первом тайме красно-белые пропустили уже на седьмой минуте. Повернуть ход встречи команде помогли голы новичков Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле. При этом пас немцу отдал Резиуан Мирзов после сольного прохода. Также московскую команду несколько раз спасал вратарь Александр Максименко. Подопечные Олега Кононова вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграют с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).

Приезд «Красавы» наудачу и ожидание третьей победы подряд

Накануне ответного матча с «Туном» у известного футбольного блогера Евгения «Красавы» Савина вышел ролик про «Спартак» и именитого новичка команды Андре Шюррле, который только к моменту написания отчёта собрал 250 тыс. просмотров.

Во время съёмок комментатору и телеведущему удалось также пообщаться с генеральным директором клуба Томасом Цорном, и функционер рассказал Савину немало интересного. В частности, Цорн заявил, что с Гусом Тилем удалось договориться о переезде в Россию всего за 40 минут, а услуги Шюррле изначально предложил красно-белым его агент.

Прокомментировал гендиректор и слухи о том, что Олега Кононова на тренерском мостике команды в ближайшее время сменит Станислав Черчесов.

«Сохранится ли кредит доверия у Кононова, если не пройдём «Тун»? Думаю, «Тун» — это не показатель. Да и мы должны пройти соперника. Правда ли, что мне помог прийти в клуб Черчесов, который станет новым главным тренером после ухода Кононова? Нет, это неправда», — заявил Цорн.

«Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня лично успех — выстроить правильную структуру. Не только по спортивной части, но и клуба вообще. Реформировать академию, провести работу по «Спартаку-2», молодёжи. Провал? Надеюсь, его не будет», — добавил функционер.

Возможно, подобное заявление начальства лишь придало Кононову уверенности в своих силах, тем более в Швейцарии обошлось без конфуза, и «Спартак» одержал важную выездную победу со счётом 3:2, хотя традиционно потрепал нервы собственным болельщикам. После этого большинство поклонников красно-белых в итоговом успехе команды в данном противостоянии не сомневались и больше не вспоминали печальные примеры «Санкт-Галлена», «Легии» и АЕКа.

Ещё больше подняла настроение торсиде убедительная выездная победа над «Ахматом». При этом самое деятельное участие в ней приняли новички команды: Шюррле забил первый мяч за «Спартак», а Тиль отдал две результативные передачи.

Правда, в ответном матче с «Туном» голландец, как и Йордан Ларссон, помочь красно-белым не мог, поскольку в квалификации ЛЕ текущего сезона уже был заигран за другую команду. Зато болельщики ждали очередной яркой игры в исполнении Зелимхана Бакаева, который оформлял дубли в двух последних матчах. Необходимо было проявлять себя и заработавшему трёхматчевую дисквалификацию в РПЛ Эсекьелю Понсе.

В результате стартовый состав «Спартака» получился достаточно предсказуемым, разве что место Николая Рассказова на правом фланге обороны занял опытный Андрей Ещенко, а Андре Шюррле заменил Джано Ананидзе.

Пропущенный мяч на седьмой минуте и вялый футбол

Воодушевлённые поклонники «Спартака» ждали от команды хорошего футбола, но на деле первый тайм красно-белые провалили. Подопечные Кононова даже близко не показывали ту игру, что была продемонстрирована в воскресенье. Конечно, это можно было свалить на отсутствие Ларссона и Тиля, но с другой стороны, в Грозном они только дебютировали.

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Для начала «Спартак» пропустил уже на седьмой минуте и донельзя обострил интригу в противостоянии. У гостей прошла хорошая атака левым флангом с последующим прострелом через всю штрафную, а подключившийся к атаке защитник Штефан Гларнер аккуратно уложил мяч в дальний угол без шансов для Александра Максименко.

Правда, тут же счёт пушечным ударом едва не сравнял Шюррле, но вратарь «Туна» Гийом Февр, немало ошибавшийся в первом матче, перевёл снаряд в перекладину. В целом немец был самым активным футболистом в составе «Спартака» и практически всегда находил хороший вариант для продолжения атаки. Так, после одного из его прострелов Понсе не хватило нескольких сантиметров для того, чтобы забить.

А вот остальные игроки красно-белых действовали не лучшим образом. Им явно не хватало эмоций и спортивной злости. Подопечные Кононова как будто берегли силы перед дерби c ЦСКА и действовали на треть своих возможностей.

В конечном итоге подобный темп убаюкал и «Тун». «Спартак» владел мячом, но без особых обострений. Помимо выстрела Шюррле можно вспомнить разве что чуть неточный удар Романа Зобнина в дальний угол после скидки Бакаева от лицевой.

Швейцарская команда едва не удвоила счёт перед самым перерывом. Симоне Раппа тонкой разрезающей передачей на линии офсайда вывели один на один с Максименко, но Александр сыграл грамотно и парировал удар соперника.

Ударное начало второго тайма и замена Шюррле под овацию

К счастью, в начале второго тайма красно-белые немного увеличили скорости и довольно быстро перевернули ход матча, указав на огромную разницу соперников в классе. Отметим, что самое активное участие в камбэке красно-белых принял именно Шюррле.

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Сначала он из левого угла штрафной нанёс достаточно неприятный, но в целом не самый опасный удар. Однако Февр вместо того, чтобы намертво поймать мяч, выпустил его прямо на ногу Понсе. Эсекьель даже не сразу поверил в то, что может спокойно с метра сравнивать счёт, и сделал это в пару касаний. Таким образом, аргентинец забил второй мяч за «Спартак».

Правда, на радостях красно-белые тут же чуть не пропустили. Базиль Стильхарт воспользовался абсолютным провалом в обороне хозяев и вырвался на рандеву с вратарём, но Максименко вновь выручил «Спартак». Молодой голкипер за эту игру заслужил твёрдую «пятёрку».

А вскоре красно-белые всё же вышли вперёд, и на этот раз отличился Шюррле. Впрочем, за немца всё сделал Резиуан Мирзов, который на дриблинге ворвался в штрафную и покатил мяч партнёру на пустые ворота. Андре записал на свой счёт третий балл за результативность в трёх матчах за «Спартак» (два гола и одна голевая передача).

После этого встречу можно было фактически заканчивать. «Тун» атаковал больше по инерции и реальных шансов хотя бы сравнять счёт не имел. «Спартак» же в преддверии дерби перешёл на энергосберегающий режим. Правда, в концовке подопечные Кононова на контратаках вполне могли забить и третий мяч.

Тренер же дал отдохнуть своим лидерам Бакаеву и Шюррле. Примечательно, что немца публика проводила буквально овацией, а он досматривал матч с повязанным на шею спартаковским шарфом.

Красно-белые не без труда, но всё же прошли уступающий в классе «Тун» и в раунде плей-офф встретятся с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия). А следующий матч «Спартаку» предстоит провести в понедельник, 19 августа, с ЦСКА.