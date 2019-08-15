«Сейв в серии пенальти стал вишенкой на торте»: что говорили тренеры и игроки после победы «Ливерпуля» в Суперкубке УЕФА

Голкипер «Ливерпуля» Адриан был хорош на поле и заслужил право стать главным героем матча за Суперкубок УЕФА. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп. Он также рассказал, почему не выпустил Роберто Фирмино в стартовом составе и восхитился работой женщины-арбитра Стефани Фраппар. Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил прогресс в игре своего коллектива, а также поддержал не реализовавшего решающий удар в серии пенальти Тэмми Абрахама.

В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» завершился матч за Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» лишь в серии пенальти сумел сломить сопротивление «Челси» и взять свой первый трофей в сезоне. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа смогли частично реабилитироваться перед своими болельщиками за обидное поражение в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити».

Учитывая разгромную капитуляцию «Челси» в матче первого тура Английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» подходил к этой встрече в статусе фаворита. Однако первый тайм провёл крайне невыразительно и по его итогам уступал в счёте. Наставнику команды Юргену Клоппу пришлось обратиться к услугам Роберто Фирмино. В итоге бразилец поучаствовал в обеих голевых комбинациях своего коллектива, а также точно исполнил свой удар в серии 11-метровых.

«Мы пошли на большой риск — Бобби (Фирмино. — RT) отличается от других представителей этого амплуа. Мы не планировали выпускать его надолго — он пропустил предсезонку, но нам было необходимо ввести его в игру. Этот матч потребовал мобилизации всех сил. Понимаем, что в будущем нам нужно стать лучше во многих аспектах, и мы сделаем это», — заявил Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Немецкий наставник особо отметил тот факт, что, несмотря на не самое хорошее качество футбола, его коллектив сумел добиться итоговой победы. При этом отдельно он отметил заслугу голкипера.

«Где был Адриан, когда мы бились с «Манчестер Сити»? Тренер вратарей сказал, что ему нужно время, чтобы набрать форму. Он не располагал им, но сегодня был очень хорош», — отметил Клопп.

Адриан пополнил состав «Ливерпуля» летом 2019 года и рассматривался исключительно как замена основному голкиперу команды Алисону Бекеру. Однако бразилец неудачно ввёл мяч в игру в матче первого тура АПЛ с «Норвичем» и теперь пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы. В свете этого испанец получил шанс проявить себя и уже спустя несколько дней помог своему новому коллективу завоевать Суперкубок УЕФА.

«Он был хорош на поле, но также был настоящим заводилой в раздевалке. Возможно, в перерыве он был громче меня. Он заслужил это. Испанец потрясающе провёл эти 120 минут, а сейв Адриана в серии пенальти стал вишенкой на торте», — похвалил стража ворот Клопп.

Этот матч за Суперкубок УЕФА войдёт в историю не только благодаря блестящему спасению Адриана и первой победе «Ливерпуля» за 14 лет, но и дебюту женщины-арбитра. Противостояние английских грандов обслуживала Стефани Фраппар и блестяще провела свою работу. За все 120 минут судья не совершила ни одной значимой ошибки и вызвала восхищение со стороны Клоппа.

«После матча сказал им, что если бы мы играли так же, как они судили, то победили бы со счётом 6:0. Они провели отличную встречу. Были очень хороши. В этот исторический момент на них оказывалось большое давление, но они сохранили спокойствие и сделали то, что должны были... Выражаю Стефани Фраппар величайшее уважение», — заключил Клопп.

В отличие от своего визави, Фрэнк Лэмпард лишь начинает свою карьеру на тренерском поприще и пока испытывает серьёзные проблемы. В первых двух официальных матчах сезона «Челси» потерпел поражения. При этом сам специалист признался, что после этой встречи испытывает куда более приятные эмоции, чем после разгромного поражения от «Манчестер Юнайтед».

«Чувствую, что мы были сильнее — всему виной невезение и проблемы с завершением, над которым нам необходимо поработать. В целом, счастлив и горд за нашу игру. Не люблю уступать — мы хотели победить, но сегодня фортуна была не на нашей стороне», — считает Лэмпард.

Новоиспечённый наставник синих признался, что в этом матче увидел прогресс в игре своих подопечных, а также отдал дань уважения действующему победителю Лиги чемпионов.

«Это было очень хорошее выступление в матче с командой, которая выстраивалась годами. Сегодня я увидел то, что хочу наблюдать и в будущем — рабочую этику и желание, то, как мы держали мяч, двигались, прорывались сквозь оборону соперника. Думаю, каждый футболист выложился по полной», — сказал главный тренер.

При этом Лэмпард особо отметил выступление Н’Голо Канте. Центральный полузащитник пропустил матч с «красными дьяволами» из-за проблем со здоровьем, но во встрече за Суперкубок УЕФА доказал, что является незаменимым игроком основы.

«Канте — невероятный футболист. Он застенчивый парень, но на поле — настоящая машина. Он не так уж много тренировался, два дня назад у него распухла лодыжка, но он отыграл все 120 минут. Мы увидели, что он привнёс в действия команды. В восторге от работы с ним. Он будет очень важен для нас», — выразил мнение Лэмпард.

При этом неофициальное звание главного антигероя на себя взял Тэмми Абрахам. По ходу встречи молодой нападающий не использовал несколько отличных моментов, а в серии пенальти стал единственным футболистом, не сумевшим отправить мяч в сетку.

«Тот факт, что он хотел исполнить пятый удар в серии, говорит о его уверенности. Я оказывался в схожих ситуациях — шёл исполнять пенальти и не забивал. Абрахам вернётся более сильным. Это часть того, что значит быть футболистом топ-уровня», — добавил Лэмпард.

После матча игроки «Челси» были слишком расстроены, чтобы общаться со СМИ, поэтому отвечали на вопросы исключительно триумфаторы. Несмотря на победу, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил мнение, что команде необходимо серьёзно поработать над собой.

«В начале второго тайма смотрелись хорошо, оказывали на них давление и создавали неплохие моменты. Нам нужно проанализировать это (выступление в матче. — RT), а в следующих встречах быть лучше. Очень рад, что Адриан отразил тот последний удар. Перед этим я сказал ему, что он может стать героем сегодня», — заявил ван Дейк BT Sport.

При этом сам герой эпизода признался, что восхищён началом своей карьеры в мерсисайдском клубе.

«Добро пожаловать в «Ливерпуль». Это была безумная неделя. Очень счастлив за коллектив, фанатов, рад выступать за команду. Это была длинная встреча, но всё хорошо закончилось», — признался Адриан.

По словам капитана красных Джордана Хендерсона, напряжённости встречи прибавили погодные условия в Стамбуле.

«Это было тяжело. Здесь влажно, а учитывая дополнительное время, было очень трудно... Благо, мы победили. Я очень рад за Адриана», — сказал хавбек.