Два гола МЮ за 95 секунд, конфликт с Неймаром и успех соперника «Спартака»: главные события дня в европейском футболе

«Манчестер Юнайтед» дома нанёс самое крупное поражение «Челси» в АПЛ за 54 года, а Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд отличились с разницей в 95 секунд. «Арсенал» взял верх над «Ньюкаслом», а Пьер-Эмерик Обамеянг провёл свой 50-й матч в премьер-лиге. «Пари Сен-Жермен» разгромил «Ним», а фанаты во время матча вывесили баннер с призывом к Неймару покинуть клуб. «Тун» одержал свою первую победу в чемпионате Швейцарии, а «Порту» впервые за 18 лет уступил в первом туре Примейры.

Два гола за 95 секунд и дубль Рашфорда

В центральном матче первого тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Челси». Прошлый сезон лондонцы завершили на третьем месте и в отличие от своих соперников завоевали путёвку в Лигу чемпионов, но даже это не обеспечило им статус фаворита. Летом они лишились главного тренера Маурицио Сарри, на замену которому пришёл пусть и легендарный, но неопытный Фрэнк Лэмпард. А настоящим ударом для них стал наложенный запрет на трансферы, который на год лишил «аристократов» возможности усиливать состав.

Несмотря на это «Челси» смотрелся активно и провёл на треть больше атак, но в этот день удача была на стороне «красных дьяволов». Начало разгрому гостей положил Маркус Рашфорд, который реализовал свой четвёртый пенальти в карьере, а ключевой отрезок пришёлся на последнюю треть встречи. Сначала Антони Марсьяль замкнул прострел Андреаса Перейры с правого края, а спустя всего 95 секунд Рашфорд оформил дубль. Поль Погба блестящим длинным пасом вывел форварда на рандеву с Кепой Ариссабалагой, и тот не промахнулся.

Окончательный счёт матча установил вышедший на замену Даниэль Джеймс, а Погба вновь выступил в роли ассистента. С момента прихода Сульшера в «Манчестер Юнайтед» француз смотрится крайне продуктивно и уже успел поучаствовать в 18 результативных атаках (10 голов и восемь передач) своего коллектива. За этот период так часто отличался лишь нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Юнайтед» одержал свою самую крупную победу над «Челси» в АПЛ за последние 54 года, повторив достижение коллектива под руководством легендарного Мэтта Басби. С аналогичным счётом МЮ также обыгрывал «синих» в финале Кубка Англии в 1994-м.

Лондонцы потерпели разгромное поражение и впервые с 2000 года опустились в зону вылета. Что касается Фрэнка Лэмпарда, то ранее более крупно в первом матче у руля «аристократов» уступал лишь Данни Бланчфлауэр. В 1978-м ведомый им коллектив был бит «Миддлсбро» со счётом 2:7.

Гол Обамеянга и историческое появление Пепе

На фоне других грандов АПЛ «Арсенал» выступил не так ярко и добился минимальной победы в выездном матче с середняком АПЛ «Ньюкаслом». В первые 45 минут хозяева выглядели не менее остро, а Джоджо Шелви имел отличный шанс открыть счёт, но попал в каркас ворот. Затем «канониры» перехватили инициативу, а во втором тайме вышли вперёд. Автором гола стал один из трёх лучших бомбардиров прошлого сезона Пьер-Эмерик Обамеянг. Уроженец Габона элегантно перекинул мяч через Мартина Дубравку и таким образом отметил свой юбилейный, 50-й матч в АПЛ.

Обамеянг по праву считается одним из лучших нападающих премьер-лиги на данный момент. С момента его дебюта за «Арсенал» в феврале 2018 года он записал на свой счёт 33 забитых мяча и по этому показателю уступает лишь Мохаммеду Салаху (36). Кроме того, Пьер-Эмерик очень бережно относится к голевым моментам и 25,6% своих ударов направляет точно в цель.

Ещё один значимый момент этой встречи произошёл на 71-й минуте, когда на газоне «Сент-Джеймс Парк» появился Николя Пепе. Летом один из лучших футболистов сезона-2018/19 французской Лиги 1 перешёл в «Арсенал» за €80 млн, а в воскресенье дебютировал за новую команду. Ивуариец не успел отметиться результативными действиями, но всё равно вошёл в историю как 200-й игрок «канониров», когда-либо выходивший на поле в матчах АПЛ.

Уверенный старт ПСЖ и обращения в адрес Неймара

Подопечные Томаса Тухеля ожидаемо не встретили особого сопротивления в стартовом матче сезона. Парижане на своём поле принимали «Ним» и уверенно воплотили своё преимущество в классе в голы. Правда, в первом тайме «столичные» отличились лишь раз, да и то с пенальти. Во время подачи углового мяч попал в руку защитнику гостей Пабло Мартинесу, и судья после просмотра VAR указал на «точку». В отсутствие Неймара к ней ожидаемо подошёл Эдинсон Кавани и не оставил шансов Полю Бернардони.

Однако главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. С разницей в 13 минут француз сначала воспользовался передачей Хуана Берната, а затем сам ассистировал Анхелю Ди Марии. Форвард филигранно «вырезал» передачу в штрафную, после чего аргентинцу оставалось лишь не промахнуться.

Даже несмотря на отсутствие в заявке, на «Парк де Пренс» не обошлось без упоминания Неймара. Он продолжает настаивать на отъезде из Парижа и надеется вновь оказаться в «Барселоне». Правда, пока переговоры идут не лучшим образом и остаётся вероятность, что нападающий проведёт как минимум полгода во Франции.

В этом случае бразильцу придётся несладко, ведь сейчас он является одним из главных объектов ненависти для фанатов «Пари Сен-Жермен». Так, во время игры с «Нимом» болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболиста, а также вывесили баннер с призывом немедленно покинуть клуб.

Выступления соперников россиян в еврокубках

В матче четвёртого тура чемпионата Швейцарии свою первую победу одержал «Тун». Оппонент московского «Спартака» в квалификации Лиги Европы в гостях взял верх над «Люцерном» и поднялся сразу на четвёртое место в турнирной таблице. И это при том, что матчем ранее они находились в её «подвале» и имели в своём активе лишь два очка.

Примечательно, что оба гола на свой счёт записали игроки обороны. На 33-й минуте навес Маттео Тосетти с правого фланга замкнул центральный защитник Никки Хавенаар, а на третьей компенсированной минуте встречи отличился Крис Каблан. Стоит отметить, что левому латералю потребовалась всего четверть часа после выхода на поле, чтобы стать участником результативной атаки.

Таким образом, «Тун» обеспечил себе хорошее настроение перед визитом в Россию на ответный матч отборочного раунда еврокубка. Чего нельзя сказать о «Порту», который во вторник примет «Краснодар» на «Драгау». В субботу «драконы» впервые за 18 лет потерпели поражение в первом туре Примейры, уступив в гостях скромному «Жил Висенте». Встреча завершилась со счётом 1:2, а единственный гол подопечные Сержиу Консейсау забили с 11-метрового.