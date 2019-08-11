«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в стартовом матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» победил в гостях «Ньюкасл» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
- © Bruce White, imago-images.de
- globallookpress.com
Подопечные Унаи Эмери одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Ранее Жозе Моуринью рассказал, какие команды могут выиграть чемпионат Англии по футболу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube