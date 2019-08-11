«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в стартовом матче АПЛ

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Лондонский «Арсенал» победил в гостях «Ньюкасл» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в стартовом матче АПЛ
  • © Bruce White, imago-images.de
  • globallookpress.com

Подопечные Унаи Эмери одержали победу со счётом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ранее Жозе Моуринью рассказал, какие команды могут выиграть чемпионат Англии по футболу.

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