Моуринью рассказал, какие команды могут выиграть АПЛ

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Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что победу в АПЛ по итогам сезона могут одержать четыре коллектива.
Моуринью рассказал, какие команды могут выиграть АПЛ
  • Reuters

«Сколько команд могут завоевать титул? Четыре. «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Манчестер Сити». Если посмотреть на скамейку «Сити» в матче с «Вест Хэмом» и на тех игроков, которых там даже не было, то думаю, эта команда могла бы сражаться за титул», — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.

Также португалец признался, что не верит в возможность других команд включиться в борьбу за золото.

«Как бы волшебно ни сыграла одна из команд в сегодняшних матчах и какого бы великолепного результата ни добилась, я не верю, что кто-либо из них сможет вмешаться в чемпионскую гонку. Я не представляю, что «Арсенал» выдержит этот темп. Думаю, в гонке должен участвовать «Тоттенхэм», — добавил тренер.

Ранее стало известно, что Моуринью будет работать экспертом на британском телевидении.

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