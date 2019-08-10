Моуринью будет работать экспертом на британском телевидении

Титулованный португальский тренер Жозе Моуринью будет работать экспертом британского спортивного телеканала Sky Sports.

Об этом сообщает сайт проекта.

Португальский специалист будет анализировать матчи нового чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ), стартовавшего в минувшую пятницу, 9 августа, вместе с рядом других известных футболистов и тренеров — Гари Невиллом, Джейми Каррагером, Грэмом Сунессом и Джейми Реднаппом.

В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в АПЛ с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.

Ранее Моуринью заявил, что пока не готов работать с национальной сборной.