Моуринью будет работать экспертом на британском телевидении

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Титулованный португальский тренер Жозе Моуринью будет работать экспертом британского спортивного телеканала Sky Sports.
Моуринью будет работать экспертом на британском телевидении
  • © Alberto Gandolfo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт проекта.

Португальский специалист будет анализировать матчи нового чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ), стартовавшего в минувшую пятницу, 9 августа, вместе с рядом других известных футболистов и тренеров — Гари Невиллом, Джейми Каррагером, Грэмом Сунессом и Джейми Реднаппом.

В качестве тренера Моуринью трижды побеждал в АПЛ с «Челси», а также приводил португальский «Порту» и итальянский «Интер» к триумфу в Лиге чемпионов. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен посреди сезона-2018/19.

Ранее Моуринью заявил, что пока не готов работать с национальной сборной.

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