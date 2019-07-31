Моуринью заявил, что пока не готов работать со сборной

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не готов возглавить одну из национальных сборных.

«Работа в сборной не для меня. Один матч в месяц, много офисной работы… Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года — чемпионат мира… Нет уж. Все ещё нет, но однажды — может быть», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

56-летний специалист находится без работы с декабря 2018 года, после того как был уволен из «Манчестер Юнайтед». Он никогда не работал с национальными сборными.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» рассматривает Моуринью в качестве главного тренера.