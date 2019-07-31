СМИ: «Валенсия» рассматривает Моуринью в качестве главного тренера

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Испанский футбольный клуб «Валенсия» заинтересован в назначении на пост главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью.

Об этом сообщает El Confidencial.

По информации издания, главный тренер «летучих мышей» Марселино Тораль может покинуть команду из-за конфликта генерального директора Матео Алемани с руководством.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Моуринью остаётся без работы с декабря 2018 года, когда он был отправлен в отставку с должности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее «Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче.

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