СМИ: «Валенсия» рассматривает Моуринью в качестве главного тренера
Об этом сообщает El Confidencial.
По информации издания, главный тренер «летучих мышей» Марселино Тораль может покинуть команду из-за конфликта генерального директора Матео Алемани с руководством.
За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Моуринью остаётся без работы с декабря 2018 года, когда он был отправлен в отставку с должности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче.