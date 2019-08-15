Четыре гола, серия пенальти и дебют женщины-арбитра: как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2. В серии пенальти мерсисайдцы оказались сильнее из-за неудачного последнего удара синих в исполнении Тэмми Абрахама. Также в историю вошла Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной-судьёй, обслуживавшей матч столь высокого уровня между мужскими командами.

Первый в истории английский Суперкубок и «Ливерпуль» без Алисона

Большой еврокубковый сезон в Старом Свете традиционно стартует с поединка за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее данные матчи всегда проводились в Монако, но затем эта традиция ушла в историю. В 2019-м встречу принял стамбульский «Водафон Парк».

А сразиться за престижный трофей предстояло двум английском командам — «Челси» и «Ливерпулю». Впрочем, о том, что Суперкубок по итогам сезона точно отправится в Соединённое Королевство, стало известно заранее, ведь в финалы обоих еврокубковых турниров вышли только британские коллективы. Таким образом, впервые в истории Суперкубок УЕФА оспаривали две английские команды.

При этом явным фаворитом противостояния был «Ливерпуль». И дело даже не в том, что подопечные Юргена Клоппа всего пару месяцев назад выиграли ЛЧ, а в серьёзных потерях соперника. Летом «Челси» покинули Эден Азар, Давид Луис и Гари Кэхилл. О новичках же из-за трансферного бана от УЕФА лондонцам пришлось забыть.

Теперь перед Фрэнком Лэмпардом стоит непростая задача — удержать ослабленный коллектив на вершине английского футбола. Однако уже в первом матче «Челси» пропустил четыре безответных мяча от «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это Лэмпард подчёркивал, что его подопечные намерены выиграть Суперкубок.

«Ливерпуль» же на старте сезона успел принять участие в одном матче за трофей с приставкой «супер». В Суперкубке Англии мерсисайдцы в серии пенальти уступили «Манчестер Сити», но затем в первом туре АПЛ ожидаемо разгромили «Норвич» — 4:1. Правда, в этой игре коллектив Юргена Клоппа из-за травмы на полтора месяца лишился Алисона Бекера. А уже на тренировке непосредственно перед Суперкубком повреждение получил Наби Кейта. «Челси» также не обошёлся без потерь, причём остался без ключевого футболиста — Нголо Канте.

Впрочем, в результате француз в стартовом составе всё же оказался, видимо, его повреждение оказалось не настолько серьёзным, как ожидалось изначально. У «Ливерпуля» Алисона ожидаемо заменил перешедший из «Вест Хэма» опытный Адриан.

Слабый «Ливерпуль» и яркий «Челси»

«Ливерпуль» на правах фаворита начал матч активнее и уже на первых минутах создал опасный момент. Садио Мане после подачи с фланга попробовал пробить через себя, и мяч угодил в руку Андреасу Кристенсену, но обслуживающая матч женщина-судья Стефани Фраппар на «точку» показывать не стала, посчитав, что датчанин просто не успевал изменить положение руки.

Но преимущество красных достаточно быстро сошло на нет. Казалось, они будут действовать с позиции силы, но инициативу неожиданно перехватил «Челси». У подопечных Лэмпарда проходили красивые быстрые атаки, которые ставили в тупик оборону «Ливерпуля». Четвёрка защитников команды регулярно допускала ошибки и позволяла соперникам врываться в образовавшиеся бреши. При этом опорная зона мерсисайдцев тоже заметно «провисала». Там в первом тайме царил Канте.

В результате «Челси» создавал один момент за другим, и до поры действующему обладателю Лиги чемпионов откровенно везло. Например, когда Педро Родригес, оказавшись в чужой штрафной в убойной позиции, пробил в перекладину. Или когда Адриан в последний момент выбил мяч из-под ног у Матео Ковачича.

И всё же ближе к перерыву лондонцы закономерно открыли счёт. Оливье Жиру после очередной разрезающей передачи новичка команды Кристиана Пулишича вырвался на ударную позицию и пробил в дальний угол мимо вратаря. Тут же полузащитник сборной США забил и второй мяч, но судья на линии справедливо зафиксировала офсайд.

А что же «Ливерпуль»? Подопечные Клоппа ответили лишь парой неточных ударов на подаче угловых. За исключением первых минут они полностью провалили первый тайм. Нападающие мерсисайдцев вынуждены были опускаться за мячом практически к центру поля. При этом коллективу была обеспечена отличная поддержка, ведь около 70% на трибунах составляли поклонники «Ливерпуля».

Чудо-сейв Аррисабалаги и удачная замена Клоппа

Однако Клопп не собирался терпеть поражение и в раздевалке провёл со своими подопечными серьёзный разговор. К тому же немец бросил в бой Роберто Фирмино вместо абсолютно незаметного Алекса Окслейда-Чемберлена.

И замена сработала уже через несколько минут. Бразилец оказался с мячом прямо перед Кепой Аррисабалагой и успел выполнить результативную скидку на Мане. Садио спокойно перевёл снаряд в створ. Правда, голкипер пытался доказать, что сенегалец пробил ему по рукам, но Фраппар вратарю не поверила.

И «Ливерпуль» тут же мог выйти вперёд. Сначала мяч прошёл рядом со штангой после выстрела Фабиньо из-за пределов штрафной, а затем Кепа лишь в последний момент забрал мяч, стоя на коленях, когда издали приложился Джордан Хендерсон.

Затем накал эмоций от действий мерсисайдцев чуть снизился, игра выровнялась и успокоилась. Оба тренера принялись проводить замены. Клопп выпустил на поле Жоржиньо Вейналдума, а Лэмпард — двух молодых футболистов Тэмми Абарахама и Мэйсона Маунта.

А за 15 минут до финального свистка настоящий сейв вечера совершил Аррисабалага. В ходе розыгрыша корнера он спас «Челси» дважды: успел сложиться и парировать в дальнем углу выстрел Салаха, а затем перевести снаряд в перекладину после удара ван Дейка на добивании.

Пожалуй, это был последний момент для «Ливерпуля» избежать дополнительного времени. Правда, «Челси» в концовке был чуть активнее, и Маунт даже сумел забить, но судья во второй раз отменила гол лондонцев из-за положения вне игры.

Два гола в дополнительное время и судьбоносный сейв Адриана

Если в основное время забить командам больше не удалось, то в самом начале дополнительного «Ливерпуль», наконец, вышел вперёд. На 94-й минуте у команды прошла отличная атака по левому флангу, а Фирмино выполнил идеальный прострел в штрафную на Мане, который с рикошетом от перекладины отправил снаряд в сетку. К слову, сенегалец стал четвёртым футболистом после Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Диего Косты, которому удалось оформить дубль в матче за Суперкубок за последние пять лет.

«Челси» тут же ответил своим опасным моментом: свежий Абрахам с висящим ван Дейком на плечах вырвался на рандеву с Адрианом, но не сумел переиграть испанца.

Однако спустя всего пару минут вратарь «Ливерпуля» сыграл куда хуже. В штрафной он не заметил выскочившего из-за спины всё того же Абрахама и сбил его с ног. Фраппар, посовещавшись с помощниками, всё же назначила пенальти, а Жоржиньо хладнокровно его реализовал.

Мало того, активный Абрахам вскоре мог вывести «Челси» вперёд, но, замыкая прострел Педро от лицевой, немного не попал в дальний угол.

Во втором дополнительном тайме ближе к победе также были синие, которые создали сразу два опасных момента в течение пары минут, но после мощного выстрела Маунта в дальний угол «Ливерпуль» спас Адриан, а Педро, целясь в ближнюю «шестёрку», немного не попал в створ.

В результате судьба титула определилась в серии пенальти. Вплоть до заключительного удара футболисты были точны, Кепа дважды угадывал направление полёта мяча и даже касался его рукой, однако удача лондонцам не улыбнулась.

А вот молодой Абрахам, который очень здорово вышел на замену, свою попытку самым последним ударом не реализовал. Нападающий пробил слабо практически по центру, и Адриан отразил снаряд ногой.

Таким образом, «Ливерпуль» всё-таки завоевал Суперкубок УЕФА в четвёртый раз в своей истории. «Челси» же остаётся поблагодарить за достойную игру. Многие опасались, что подопечные Лэмпарда будут разгромлены, но они дали фавориту настоящий бой.