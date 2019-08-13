Охрана с собаками, пропуск матча и криминальные разборки: в адрес Озила и Колашинаца поступают новые угрозы

Полузащитник и защитник «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац взяты под круглосуточную охрану. Ранее футболистов попытались ограбить на улице, а теперь, по данным СМИ, в их адрес поступают угрозы от одной из криминальных банд Лондона. Руководство канониров приняло решение вывести футболистов из основного состава до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Криминальная история вокруг игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца продолжает набирать обороты. В середине июля игроки «Арсенала» стали мишенью уличных грабителей на мопедах, однако отбились от преступников. Спустя несколько недель выяснилось, что инцидент повлёк за собой серьёзные последствия.

Как сообщают издания The Times и Daily Mail, лондонская полиция подозревает, что игроки могли оказаться замешаны в противостоянии двух авторитетных бандитских группировок города. Одна из них, выходцев из Восточной Европы, негласно взяла над игроками опеку, тем самым дав понять своим конкурентам с Ближнего Востока, что футболисты находятся на контролируемой ими территории.

Однако возможное вмешательство криминальных авторитетов сыграло обратную роль. Угрозы в адрес Озила и Колашинаца возобновились с новой силой.

По версии полиции, виной тому могло стать и внимание со стороны СМИ. Британские таблоиды растиражировали фото и видео предполагаемых преступников, которые до сих пор находятся на свободе, а также указали точную марку машины и адрес проживания Озила.

По информации The Sun, бандиты уже дважды предприняли попытку атаковать дома игроков. Сначала злоумышленники были замечены возле резиденции Колашинаца, после чего двоих преступников задержали возле жилища Озила. Статус подозреваемых получили 27-летние Ферхат Эркан и Саламан Экинчи. Британские СМИ утверждают, что мужчины угрожали забрать у футболиста всё имеющееся у него имущество. 6 сентября арестованные предстанут перед судом.

Непрекращающиеся угрозы вынудили звёзд футбола обратится за помощью к частным охранным агентствам. Так, территория возле апартаментов Озила взята под круглосуточный контроль. За порядком следят сотрудники в штатском, а также несколько кинологов со служебными собаками.

Также отмечается, что ситуация коснулась не только самих футболистов, но и их семьи. Супруга Озила Гюльсе Амине также получала угрозы в свой адрес, а гражданская супруга Колашинаца Белла из соображений безопасности покинула территорию Великобритании.

«Они не готовы играть»

Тревожная ситуация, сложившаяся вокруг двух игроков, не могла не сказаться и на их профессиональной деятельности. Озил и Колашинац, по сути, остались без футбола. Так, друзья были вынуждены пропустить товарищескую встречу между «Арсеналом» и «Лионом» в рамках Кубка Эмирейтс, которая состоялась 28 июля в Лондоне.

При этом в стане лондонского клуба подчёркивают, что на время активной фазы расследования оба игрока будут временно выведены из основного состава команды.

«Мы приняли это решение после консультаций и согласований с самими футболистами и их представителями. Благополучие наших игроков и их семей всегда является главным приоритетом», — говорится в официальном сообщении лондонского клуба.

Кроме того, по мнению наставника канониров Унаи Эмери, из-за возникших проблем и постоянного чувства тревоги оба игрока находятся в неудовлетворительной форме.

«Сейчас они не готовы играть. В связи с обстоятельствами возникли проблемы с концентрацией. Намного важнее, чтобы сейчас они чувствовали себя в безопасности и проводили время с семьями, понимая, что им ничего не угрожает», — приводит слова тренера официальный сайт «Арсенала».

Позже, по вышеназванным причинам было принято решение не вносить Озила и Колашинаца в заявку на стартовый матч нового сезона АПЛ против «Ньюкасла». Из соображений безопасности футболисты остались под охраной в Лондоне, при этом Озил через социальные сети обратился к одноклубникам.

«Желаю удачи всем моим друзьям по команде! Вперёд, канониры», — написал немец в своём Twitter.

После Озил поздравил «Арсенал» с первой победой в новом году.

«Да, парни! Первые важные три очка в сезоне!», — отметил форвард.

Окончательные сроки возвращения игроков в команду до сих пор не известны. Об этом после победной игры сообщил Унаи Эмери.

«Озил и Колашинац? Я не знаю когда они вернутся. Это зависит не от нас, хотя не скрою, что хочется чтобы они как можно быстрее приступили к полноценной работе», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.