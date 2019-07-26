Полиция выступила с заявлением по поводу нападения на футболистов «Арсенала»
- Reuters
«Подозреваемые на мотоциклах пытались ограбить мужчину за рулём автомобиля. Водителю и пассажиру удалось уйти целыми и невредимыми... добрались до ресторана в Голдерс-Грин, где с ними разговаривали офицеры», — приводит слова полиции The Guardian.
На футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила в одном из районов северной части Лондона напали вооружённые люди на скутерах. Немец сразу побежал за помощью в находящийся неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку с напавшими. Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил.
Ранее в «Арсенале» отреагировали на нападение на футболистов команды.