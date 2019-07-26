В «Арсенале» отреагировали на нападение на футболистов команды

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Лондонский футбольный клуб «Арсенал» прокомментировал вооружённое нападение на игроков своей команды — защитника Сеада Колашинаца и немца Месута Озила.
В «Арсенале» отреагировали на нападение на футболистов команды
  • ©Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Мы общались с обоими игроками, с ними всё в порядке», — приводит слова клуба The Daily Mail.

На футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила в одном из районов северной части Лондона напали вооружённые люди на скутерах. Немец сразу побежал за помощью в находящийся неподалёку ресторан, а босниец вступил в драку с напавшими. Отбиться от налётчиков Колашинацу удалось при помощи людей, которых позвал на помощь Озил.

Ранее сообщалось, что Колашинац отбился от вооружённых преступников.

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