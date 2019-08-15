Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»
- @fcsm_official
В ростер команды попали: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Эсекьель Понсе.
Ранее Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака».
🔴⚪ Наш состав на матч #СпартакТун— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 15, 2019
Шюррле и Мирзов начнут игру в старте!#Спартак#силавединствеpic.twitter.com/Ai7g84tUg5