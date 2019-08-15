Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»

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«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»
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В ростер команды попали: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Эсекьель Понсе.

Ранее Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака».

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