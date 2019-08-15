Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
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«Правда ли, что в клуб мне помог прийти Черчесов, который станет новым главным тренером после Олега Кононова? Нет, это неправда», — заявил Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава».
Также генеральный директор «Спартака» добавил, что отличным результатом для команды в сезоне-2019/20 будет завоевание прямой путёвки в Лигу чемпионов.
Ранее Шюррле рассказал, с кем советовался относительно переезда в Москву.