Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.

«Правда ли, что в клуб мне помог прийти Черчесов, который станет новым главным тренером после Олега Кононова? Нет, это неправда», — заявил Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Также генеральный директор «Спартака» добавил, что отличным результатом для команды в сезоне-2019/20 будет завоевание прямой путёвки в Лигу чемпионов.

Ранее Шюррле рассказал, с кем советовался относительно переезда в Москву.