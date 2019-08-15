Шюррле рассказал, с кем советовался относительно переезда в Москву

Новичок московского «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что созванивался с защитником «Локомотива» Бенедиктом Хёведесом перед переездом в Россию.

«Я пару раз звонил Хёведесу, это мой очень хороший друг. Мы скоро увидимся. Он рассказал, что в России всё прекрасно, красивый город, хорошие рестораны, а люди здесь очень дружелюбны. Никто меня не отговаривал. Мама спросила, точно ли я буду чувствовать себя хорошо в России. Но так, чтобы говорить: «Не нужно ехать», — такого не было», — заявил Шюррле в передаче «КраСава».

Хёведес выступает за московский «Локомотив» с 2018 года. Шюррле перешёл в «Спартак» в нынешнее трансферное окно на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что форвард сборной России Николай Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю.