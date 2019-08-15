Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю
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«Мы рассматривали Комличенко. Не действовали активно, но общались с Черчесовым. Пока решили, что не будем брать. Хороший футболист, но нам он по стилю пока не вписывается», — заявил Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».
В настоящее время Николай Комличенко выступает за клуб «Млада Болеслав». В прошлом сезоне россиянин установил рекорд чемпионата Чехии по количеству забитых мячей — 28.
Ранее сообщалось, что Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию.