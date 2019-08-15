Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб интересовался приобретением форварда сборной России Николая Комличенко, и назвал причину, по которой этот трансфер не состоялся.

«Мы рассматривали Комличенко. Не действовали активно, но общались с Черчесовым. Пока решили, что не будем брать. Хороший футболист, но нам он по стилю пока не вписывается», — заявил Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

В настоящее время Николай Комличенко выступает за клуб «Млада Болеслав». В прошлом сезоне россиянин установил рекорд чемпионата Чехии по количеству забитых мячей — 28.

Ранее сообщалось, что Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию.