Удачный эксперимент: как женщина-арбитр впервые судила Суперкубок УЕФА

Стефани Фраппар стала первой в истории женщиной-арбитром, судившей матч за Суперкубок УЕФА. За 120 минут встречи француженка не допустила ни одной серьёзной ошибки, а её работу высоко оценили как эксперты, так и болельщики. Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул заявил, что девушка великолепно справилась со своими обязанностями, а бывший тренер «Тоттенхэма» Гленн Ходдл отметил, что Фраппар отлично приспособилась к более скоростному мужскому футболу.

Матч за Суперкубок УЕФА в Стамбуле получился историческим сразу по нескольким причинам. Во-первых, ранее две английские команды никогда не оспаривали данный трофей в очном противостоянии, а во-вторых, встречи подобного калибра никогда не обслуживали женщины-арбитры. Первой подобной чести удостоилась француженка Стефани Фраппар, которая отлично справилась со своей задачей и оставила о себе исключительно хорошие впечатления.

За последние годы привлечение женщин-судей к обслуживанию матчей крупнейших национальных первенств стало обычной практикой. Уже давно на слуху имя Бибианы Штайнхаус, которая только в прошлом сезоне Бундеслиги отработала на семи встречах. В Италии широко известна Клаудия Романи, а в Бразилии — Фернанда Коломбо. Однако в еврокубках представительницы слабого пола ещё ни разу не выступали в роли главных арбитров, а игра за Суперкубок УЕФА, возможно, станет отправной точкой для всего женского футбола.

Стоит отметить, что назначение Фраппар было довольно рискованным шагом, ведь на её примере футбольная общественность оценивала не только квалификацию самой Стефани, но и всех женщин-арбитров как класса. Безусловно, вышеназванные Штайнхаус и Коломбо имеют солидный опыт работы в местных чемпионатах, но обслуживать встречу между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы — совершенно другой уровень ответственности. В случае возникновения судейского скандала или принятия спорного решения француженка с лёгкостью могла поставить под вопрос профпригодность своих коллег и отложить дату следующего подобного эксперимента.

Однако итог превзошёл все ожидания. Фраппар здорово отработала матч и практически не допустила ошибок, несмотря на то что команды добрались до серии послематчевых пенальти. Она поразила своим спокойствием и умением хладнокровно принимать даже самые сложные решения. Стефани ни на секунду не упустила нити игры и отлично контролировала всё происходящее на поле. Возможно, именно это поспособствовало отсутствию грубости во время игры, за которую арбитр показала всего три жёлтых карточки.

При этом отдельно стоит отметить изменения в поведении футболистов на поле. Игроки «Ливерпуля» и «Челси» не позволяли себе хамства по отношению к арбитру, хотя это нередко бывает в ходе подобных противостояний. Пожалуй, единственный напряжённый момент возник на 79-й минуте, когда капитан «аристократов» Сесар Аспиликуэта схлопотал горчичник за фол на Садио Мане. Испанец был крайне недоволен решением Фраппар и поначалу общался с ней довольно агрессивно. Однако он вовремя успокоился и спрятал руки, после чего вёл себя более уважительно.

Показательным является и момент с назначением 11-метрового в ворота «Ливерпуля». Подобные решения главного судьи обречены вызвать бурю эмоций со стороны футболистов, но на этот раз такой вердикт был воспринят довольно спокойно. И это учитывая, что данный эпизод стал единственным спорным во всей встрече, а подопечные Юргена Клоппа действительно имели все основания быть несогласными. Так, даже видеоповтор не даёт однозначного ответа на вопрос, коснулся ли Адриан ноги Тэмми Абрахама.

Правда, уже после встречи испанский страж ворот признал, что коснулся ноги Абрахама, чем подтвердил правильность вердикта Фраппар. Адриан также добавил, что нападающий «Челси» осознанно шёл на фол, но контакта это не отменяет.

При этом немаловажным фактором успешной работы Фраппар стала помощь со стороны боковых арбитров. Мануэла Николози и Мишель О’Нил блестяще провели встречу и также не заслужили нареканий. Женщины неоднократно крайне точно определяли положение вне игры, а в остальных эпизодах им помогала система VAR.

Неудивительно, что после финального свистка многие поспешили выразить уважение Фраппар и её бригаде. Так, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил уверенное судейство француженки, а экс-полузащитник «Челси» Джо Коул был восхищён мастерством.

«Фраппар была великолепна в матче, который получился действительно тяжёлым. Она действовала потрясающе и не нарушала ход игры, в большинстве главных эпизодов приняла верное решение», — цитирует Коула BT Sport.

С ним согласился и ещё один экс-футболист синих — Гленн Ходдл. Он отметил, что скорости в мужском и женском футболе отличаются, но Фраппар успевала за футболистами и отсудила на высоком уровне.

Оценил работу француженки и известный английский арбитр Марк Клаттенбург. Он также был впечатлён тем, как Фраппар удалось приспособиться к скоростям команд АПЛ.

«Фраппар уже работала на высшем мужском уровне во Франции, но этот матч отличался напряжённостью, характерной для Премьер-лиги. Это был первый случай, когда арбитром на крупном финале между мужскими командами была женщина. И если бы это не было такой громкой историей, никто бы этого и не заметил. Даже учитывая спорный момент с пенальти, которое было назначено в ворота «Ливерпуля» в дополнительное время», — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.

По мнению арбитра, со своей позиции Фраппар могло показаться, что Адриан схватил Абрахама за ногу.

«С другого ракурса контакт едва ли заметен. Я считаю, здесь следовало назначить удар от ворот. Кто-то удивится, почему в ситуацию не вмешались специалисты VAR. Они не сочли это очевидной ошибкой», — отметил судья.

По словам Клаттенбурга, бригада Фраппар доказала, что качественным арбитром можно стать независимо от пола.

Помимо официальных лиц, работу француженки оценили и болельщики. Так, многие пользователи оставили комментарии в соцсетях, признав образцовым обслуживание встречи за Суперкубок УЕФА.

«Судейская бригада была великолепна. Ни одной ошибки», — написал один из фанатов.

Другой болельщик отметил тот факт, что Фраппар практически не позволяла себе лишних свистков, вследствие чего игра смотрелась предельно динамично и живо. А ещё один признался, что не ожидал такого идеального судейства от Стефани, и выразил желание почаще видеть женские бригады на подобных матчах.

«Надеюсь, мы увидим больше арбитров-женщин. Большой шаг на пути к более разнообразной и равной игре», — отметил фанат.