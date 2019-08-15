«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский «Спартак» одержал победу над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Тун» забил первым. На 7-й минуте отличился Штефан Гларнер.

«Спартак» ответил голами Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле, забивших на 52-й и 58-й минутах.

По сумме двух встреч 5:3 (3:2) в решающий раунд квалификации вышел московский клуб, где он сыграет с победителем противостояния португальской «Бараги» и датского «Брондбю».

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начался с минуты молчания в память о погибшем фанате.