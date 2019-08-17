«Я бы и сам позвонил Тарантино»: арбитр Турбин о жесте в адрес Малкома, задатках рефери у Дзюбы и женском судействе

Эпизод с Малкомом может изменить отношение людей к футбольным арбитрам. Об этом в интервью RT заявил Евгений Турбин, в которого полузащитник «Зенита» попал мячом во встрече пятого тура РПЛ. По его словам, жест в адрес бразильца с поднятым пальцем включил массу эмоций. Болельщики даже посоветовали режиссёру Квентину Тарантино обратить внимание на такую реакцию судьи. Но сам Турбин считает, что больший интерес для знаменитого режиссёра может представлять оператор, запечатлевший тот забавный момент. Кроме того, он поделился мнением о работе женской бригады в матче за Суперкубок УЕФА и рассказал, почему Артём Дзюба может стать успешным рефери.

— Эпизод с вашим участием стал одним из самых обсуждаемых по итогам прошлых выходных не только в России, но и на Западе. Удивлены?

— Да, немного. Не так часто подобные невербальные контакты между футболистом и рефери находят отклик в социальных сетях. Но на моём месте мог оказаться каждый. Арбитр на протяжении всего матча участвует во множестве психологических микродуэлей. Возможно, и хорошо, что не всегда это попадает в объектив телекамер. Но то, что произошло, было спонтанной реакцией.

— Для рефери важно чувствовать себя комфортно в таких микродуэлях?

— Каждый арбитр должен быть готов ко всему. Некоторых игроков мы хорошо знаем, у нас к ним свой подход. Стоит отметить, что все судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) проходят большой путь, который делает их по-настоящему волевыми личностями. Если присмотреться к их поведению на поле, рассмотреть эпизоды, то мы увидим множество примеров своевременных и правильных управленческих решений, которые можно взять на вооружение.

— Какая мысль первой пришла в голову, после того как мяч попал в вас?

— Начну с того, что мяч — это предмет, который игрок может использовать для физического воздействия на соперника или официальное лицо. Поэтому, признаюсь, поначалу были нехорошие мысли. Но затем Малком извинился, и последовала моя интуитивная реакция.

— Вы сразу поняли, кто это сделал?

— Я почувствовал, откуда прилетел мяч, и бросил туда взгляд.

— Что вы имели в виду, показывая Малкому большой палец?

— Это самый распространённый жест, известный с античных времён. Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нём можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния в 40 метров, и самоирония. Каждый найдёт что-то своё.

— Несмотря на одобрительный жест, лицо у вас оставалось строгим.

— Наверное, мне наиболее близок именно такой образ, в нём комфортнее. Но самое главное — как он воспринимается со стороны.

Турбин о своей реакции на попадание мячом полузащитником Малкомом в матче «Динамо» — «Зенит»

— Был ли у вас соблазн наказать бразильца карточкой, или подобные эпизоды не караются?

— Нет, я быстро успокоился. Но если придерживаться сухих правил, то преднамеренное попадание любым предметом в официальное лицо матча однозначно карается красной карточкой. Поэтому мыслей было много, но они все быстро улетучились, и остался только позитив.

— Обсуждали ли с коллегами или инспектором случившееся после игры?

— Нет. Честно говоря, лишь спустя некоторое время узнал, что эпизод попал в эфир.

— Какая реакция была у друзей и знакомых?

— Все поулыбались, а некоторые даже посмеялись. В первый день получил, наверное, 150 этих замечательных смеющихся смайликов со слезами на глазах. Да и до сих пор они продолжают мне приходить.

— В официальном Twitter «Матч ТВ» вашу реакцию посоветовали показать Квентину Тарантино...

— Я тоже хотел позвонить именитому режиссёру и предложить ему взять на работу оператора, благодаря которому все узнали об этом эпизоде. Он молодец.

— Видели ли вы реакцию Артёма Дзюбы, который разыграл пантомиму с показом бразильцу карточки?

— Честно говоря, не смог найти видео. Но зная Артёма как человека с юмором, могу представить, что это выглядело неплохо. А может, его потянуло в судейство? Но надо сказать, что все предпосылки для этого у него есть.

— Какие именно качества ему бы в этом помогли?

— Дзюба любит футбол. Кроме того, каждый арбитр обладает невероятной целеустремлённостью, которая ему помогает в сложных ситуациях. И на протяжении всей карьеры Артём доказывает, что эта черта у него есть.

— В целом насколько легче работается в матчах, когда игроки относятся к происходящему с юмором и самоиронией?

— Всегда здорово, когда кто-то умеет снять напряжение, пошутить над собой в определённых ситуациях. С оптимизмом всегда проще жить.

Турбин о пантомиме Дзюбы и его способностях стать футбольным арбитром

— По вашему мнению, подобные эпизоды положительно влияют на имидж судейского корпуса?

— Не вижу ничего сверхъестественного в своей реакции. Но этот эпизод действительно может позволить людям более внимательнее относится к судьям, подмечать необычные жесты, особенности невербального общения.

— Приятно ли вам, что именно вы показали это людям не только в России, но и за рубежом?

— Каждый арбитр хочет, чтобы его действия помогли коллегам, имиджу судейства, который порой страдает из-за сложности и неоднозначности этой профессии. Но повторюсь, моей заслуги здесь нет.

— Не стоит ли РПЛ делать подборку не только лучших голов и сейвов, но и, например, реакций, эмоций рефери во время матчей?

— Наша главная задача заключается в том, чтобы заставить игроков проявлять на поле свои лучшие качества. И выпячивать арбитра, создавать из этого спектакль не стоит. На первом плане должны находиться спортсмены. Поэтому повышенное внимание к судейству не нужно. Мы являемся примером скромных трудяг, которые профессионально выполняют свою работу и приносят пользу футболу.

— Тем не менее в некоторых странах устраиваются целые шоу, в которых принимают участие не только спортсмены, но и те, кто окружают их. И люди приходят посмотреть на них...

— Знаете, есть личности, которые рождены, чтобы стать звёздами в своей профессии. Но мы должны находиться над схваткой, наблюдать, контролировать и не выходить на первый план. Арбитр может сделать шоу, показать несколько незаслуженных красных карточек, что заставит людей по-другому относиться к футболу.

— А если оценивать себя по совокупности харизмы и артистизма, то на какое место вы бы себя поставили среди российских рефери?

— Не считаю, что человек должен себя оценивать с такой точки зрения. Нельзя ставить себя выше кого бы то ни было. Никакого смысла в этом нет.

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— Сколько бы вам потребовалось попыток, чтобы попасть по Малкому, если бы можно было устроить такой челлендж?

— Принял бы участие в таком челлендже, но с одним условием: если попадаю по Малкому, то перехожу в «Барселону», а он становится арбитром.

— Матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» впервые судила женская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Как вы оцениваете их судейство?

— Блестящая работа, которая вызвала положительный отклик у всех, кто смотрел встречу. Наверное, это лучшее женское судейство, которое я видел в своей жизни. Хочется, чтобы и в России последовали этому примеру, ведь у нас есть очень способные и талантливые девушки, в первую очередь Анастасия Пустовойтова. Стоит отметить, что эти арбитры спокойно сдают мужские нормативы, что ещё раз говорит об их профессионализме. Значит, постепенно что-то меняется.

— Пойдут ли в РПЛ на то, чтобы привлекать к судейству женские бригады?

— Если в УЕФА не побоялись рискнуть, то почему бы и нашим футбольным властям не последовать их примеру? Разумеется, женщины, работающие на таком уровне, обладают огромным профессионализмом и особым подходом к своему делу. Это очень сложно, но у меня есть опыт преподавания начинающим арбитрам-девушкам.

— Как может поменяться отношение к судьям, если такая бригада появится в России?

— Думаю, футболисты априори по-другому начинают вести себя на поле, когда матч обслуживает женская бригада. Если человек воспитан, то он будет сдерживаться, следить за своим поведением. Это показал и матч за Суперкубок УЕФА. Да, в концовке игра накалилась и начали возникать разногласия, но до этого шла честная борьба, в которой соперники уважительно относились друг к другу и практически не нарушали правила. В этом заслуга судей.

— С психологической точки зрения, повлияет ли появление женских бригад на мужской судейский корпус, представители которого будут осознавать, что есть кто-то, кто выполняет их работу не хуже?

— Этот вопрос нужно задавать каждому отдельно. Но не думаю, что мужчины боятся конкуренции со стороны женщин. Они только радуются их успехам. И это единственно правильный подход.