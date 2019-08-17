«Я бы и сам позвонил Тарантино»: арбитр Турбин о жесте в адрес Малкома, задатках рефери у Дзюбы и женском судействе
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Эпизод с вашим участием стал одним из самых обсуждаемых по итогам прошлых выходных не только в России, но и на Западе. Удивлены?
— Да, немного. Не так часто подобные невербальные контакты между футболистом и рефери находят отклик в социальных сетях. Но на моём месте мог оказаться каждый. Арбитр на протяжении всего матча участвует во множестве психологических микродуэлей. Возможно, и хорошо, что не всегда это попадает в объектив телекамер. Но то, что произошло, было спонтанной реакцией.
— Для рефери важно чувствовать себя комфортно в таких микродуэлях?
— Каждый арбитр должен быть готов ко всему. Некоторых игроков мы хорошо знаем, у нас к ним свой подход. Стоит отметить, что все судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) проходят большой путь, который делает их по-настоящему волевыми личностями. Если присмотреться к их поведению на поле, рассмотреть эпизоды, то мы увидим множество примеров своевременных и правильных управленческих решений, которые можно взять на вооружение.
— Какая мысль первой пришла в голову, после того как мяч попал в вас?
— Начну с того, что мяч — это предмет, который игрок может использовать для физического воздействия на соперника или официальное лицо. Поэтому, признаюсь, поначалу были нехорошие мысли. Но затем Малком извинился, и последовала моя интуитивная реакция.
— Вы сразу поняли, кто это сделал?
— Я почувствовал, откуда прилетел мяч, и бросил туда взгляд.
— Что вы имели в виду, показывая Малкому большой палец?
— Это самый распространённый жест, известный с античных времён. Показывавший его гладиатору выражал одобрение и оставлял того в живых. В данном случае в нём можно найти множество смыслов. Это и оценка мастерства футболиста, который попал в судью с расстояния в 40 метров, и самоирония. Каждый найдёт что-то своё.
— Несмотря на одобрительный жест, лицо у вас оставалось строгим.
— Наверное, мне наиболее близок именно такой образ, в нём комфортнее. Но самое главное — как он воспринимается со стороны.
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— Был ли у вас соблазн наказать бразильца карточкой, или подобные эпизоды не караются?
— Нет, я быстро успокоился. Но если придерживаться сухих правил, то преднамеренное попадание любым предметом в официальное лицо матча однозначно карается красной карточкой. Поэтому мыслей было много, но они все быстро улетучились, и остался только позитив.
— Обсуждали ли с коллегами или инспектором случившееся после игры?
— Нет. Честно говоря, лишь спустя некоторое время узнал, что эпизод попал в эфир.
— Какая реакция была у друзей и знакомых?
— Все поулыбались, а некоторые даже посмеялись. В первый день получил, наверное, 150 этих замечательных смеющихся смайликов со слезами на глазах. Да и до сих пор они продолжают мне приходить.
— В официальном Twitter «Матч ТВ» вашу реакцию посоветовали показать Квентину Тарантино...
— Я тоже хотел позвонить именитому режиссёру и предложить ему взять на работу оператора, благодаря которому все узнали об этом эпизоде. Он молодец.
— Видели ли вы реакцию Артёма Дзюбы, который разыграл пантомиму с показом бразильцу карточки?
— Честно говоря, не смог найти видео. Но зная Артёма как человека с юмором, могу представить, что это выглядело неплохо. А может, его потянуло в судейство? Но надо сказать, что все предпосылки для этого у него есть.
— Какие именно качества ему бы в этом помогли?
— Дзюба любит футбол. Кроме того, каждый арбитр обладает невероятной целеустремлённостью, которая ему помогает в сложных ситуациях. И на протяжении всей карьеры Артём доказывает, что эта черта у него есть.
— В целом насколько легче работается в матчах, когда игроки относятся к происходящему с юмором и самоиронией?
— Всегда здорово, когда кто-то умеет снять напряжение, пошутить над собой в определённых ситуациях. С оптимизмом всегда проще жить.
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— По вашему мнению, подобные эпизоды положительно влияют на имидж судейского корпуса?
— Не вижу ничего сверхъестественного в своей реакции. Но этот эпизод действительно может позволить людям более внимательнее относится к судьям, подмечать необычные жесты, особенности невербального общения.
— Приятно ли вам, что именно вы показали это людям не только в России, но и за рубежом?
— Каждый арбитр хочет, чтобы его действия помогли коллегам, имиджу судейства, который порой страдает из-за сложности и неоднозначности этой профессии. Но повторюсь, моей заслуги здесь нет.
— Не стоит ли РПЛ делать подборку не только лучших голов и сейвов, но и, например, реакций, эмоций рефери во время матчей?
— Наша главная задача заключается в том, чтобы заставить игроков проявлять на поле свои лучшие качества. И выпячивать арбитра, создавать из этого спектакль не стоит. На первом плане должны находиться спортсмены. Поэтому повышенное внимание к судейству не нужно. Мы являемся примером скромных трудяг, которые профессионально выполняют свою работу и приносят пользу футболу.
— Тем не менее в некоторых странах устраиваются целые шоу, в которых принимают участие не только спортсмены, но и те, кто окружают их. И люди приходят посмотреть на них...
— Знаете, есть личности, которые рождены, чтобы стать звёздами в своей профессии. Но мы должны находиться над схваткой, наблюдать, контролировать и не выходить на первый план. Арбитр может сделать шоу, показать несколько незаслуженных красных карточек, что заставит людей по-другому относиться к футболу.
— А если оценивать себя по совокупности харизмы и артистизма, то на какое место вы бы себя поставили среди российских рефери?
— Не считаю, что человек должен себя оценивать с такой точки зрения. Нельзя ставить себя выше кого бы то ни было. Никакого смысла в этом нет.
— Сколько бы вам потребовалось попыток, чтобы попасть по Малкому, если бы можно было устроить такой челлендж?
— Принял бы участие в таком челлендже, но с одним условием: если попадаю по Малкому, то перехожу в «Барселону», а он становится арбитром.
— Матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» впервые судила женская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Как вы оцениваете их судейство?
— Блестящая работа, которая вызвала положительный отклик у всех, кто смотрел встречу. Наверное, это лучшее женское судейство, которое я видел в своей жизни. Хочется, чтобы и в России последовали этому примеру, ведь у нас есть очень способные и талантливые девушки, в первую очередь Анастасия Пустовойтова. Стоит отметить, что эти арбитры спокойно сдают мужские нормативы, что ещё раз говорит об их профессионализме. Значит, постепенно что-то меняется.
— Пойдут ли в РПЛ на то, чтобы привлекать к судейству женские бригады?
— Если в УЕФА не побоялись рискнуть, то почему бы и нашим футбольным властям не последовать их примеру? Разумеется, женщины, работающие на таком уровне, обладают огромным профессионализмом и особым подходом к своему делу. Это очень сложно, но у меня есть опыт преподавания начинающим арбитрам-девушкам.
— Как может поменяться отношение к судьям, если такая бригада появится в России?
— Думаю, футболисты априори по-другому начинают вести себя на поле, когда матч обслуживает женская бригада. Если человек воспитан, то он будет сдерживаться, следить за своим поведением. Это показал и матч за Суперкубок УЕФА. Да, в концовке игра накалилась и начали возникать разногласия, но до этого шла честная борьба, в которой соперники уважительно относились друг к другу и практически не нарушали правила. В этом заслуга судей.
— С психологической точки зрения, повлияет ли появление женских бригад на мужской судейский корпус, представители которого будут осознавать, что есть кто-то, кто выполняет их работу не хуже?
— Этот вопрос нужно задавать каждому отдельно. Но не думаю, что мужчины боятся конкуренции со стороны женщин. Они только радуются их успехам. И это единственно правильный подход.
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