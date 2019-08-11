Опубликовано видео, на котором футболист «Зенита» Малком попал мячом в судью с 40 метров

В сети появилось видео, на котором полузащитник петербургского «Зенита» Малком во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» попал мячом с 40 м в главного арбитра встречи — Евгения Турбина.

Видео опубликовано в Twitter телеканала «Матч ТВ».

Во втором тайме во время остановки игры Малком отправил мяч с 40 м к месту, где он должен был быть разыгран, и попал в рефери.

Турбин в свою очередь показал бразильцу большой палец вверх.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее хоккеист Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от матча пятого тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».