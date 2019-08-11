Опубликовано видео, на котором футболист «Зенита» Малком попал мячом в судью с 40 метров
Видео опубликовано в Twitter телеканала «Матч ТВ».
Во втором тайме во время остановки игры Малком отправил мяч с 40 м к месту, где он должен был быть разыгран, и попал в рефери.
Турбин в свою очередь показал бразильцу большой палец вверх.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
Ранее хоккеист Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от матча пятого тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».
Малком зарядил по судье мячом метров с сорока. Кто-нибудь, покажите реакцию арбитра Тарантино. Это идеально 😬 pic.twitter.com/albzqemfEQ— Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2019