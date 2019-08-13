«Осознанно бил локтем в нос»: в РФС призвали дисквалифицировать Миладиновича и Мешкова за эпизод с Чаловым

Защитник «Сочи» Иван Миладинович должен быть дисквалифицирован на три матча за удар, который привёл к перелому носа форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Об этом RT заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин. Он также призвал наказать главного рефери встречи Владимира Мешкова, который оставил опасный момент без внимания. В том, что провинившийся игрок и судья заслуживают максимального наказания, уверены и бывшие арбитры Владимир Левитин и Вячеслав Варюшин. По их мнению, серб осознанно нарушал правила на нападающем сборной России.

В среду, 14 августа, контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод с участием защитника «Сочи» Иваном Миладиновичем и нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым, произошедший на 93-й минуте матча 5-го тура Российской премьер-лиги.

Серб в штрафной площади резко отмахнулся локтем от положившего ему руки на спину нападающего. Однако главный арбитр встречи Владимир Мешков оставил эпизод без внимания, не назначил пенальти и не вынес виновному предупреждения.

Бездействие рефери и отсутствие комментариев судейского корпуса вызвало шквал критики в СМИ и социальных сетях, а генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что количество совершённых судьёй ошибок зашкаливало.

Однако с официальным запросом о пересмотре трактовки случившегося красно-синие в соответствующие органы так и не обратились, хотя после матча обещали это сделать. Более того, по информации RT, армейцы не собираются настаивать не жестоком наказании для футболиста.

Впрочем, кадры с окровавленным лицом лучшего бомбардира прошлого сезона в главном футбольном ведомстве страны не остались незамеченными. Так, КДК самостоятельно занялся изучением эпизода и после разбора игрового момента вынесет окончательный вердикт.

«Особая юрисдикция в том, что КДК способна исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры. Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание. Карточки мы не показываем, но при наличии доказательств можем определить дисквалификацию. Однако о ступени и возможном сроке наказания пока говорить преждевременно», — пояснил Григорьянц в интервью RT.

Согласно регламенту дисциплинарного комитета РФС и правилам РПЛ, за подобное нарушение Миладиновичу грозит дисквалификация до трёх матчей, однако в зависимости от сроков восстановления Чалова, у которого диагностирован перелом носа, отлучение может быть увеличено до четырёх встреч.

В том, что Миладинович по итогам заседания КДК дисквалифицируют минимум на три матча, уверены и в комитете РФС по этике. По его его представителя Андрея Созина на последних минутах встречи игрок «Сочи» позволил себе неоправданную жестокость, которая негативно скажется на красно-синих в ближайшем будущем.

«Миладинович осознанно бил его локтем в нос. Он хотел сделать ему больно и сделал это. При этом не побоюсь сказать, что «Сочи» буквально «убил» ЦСКА накануне дерби. Не уверен, что без травмированного Чалова армейцы смогут обыграть своего принципиального соперника», — заявил Созин RT.

Он также подчеркнул, что ещё более сурового наказания заслуживает арбитр встречи, оставивший тяжёлую травму Чалова без внимания.

«В момент совершения фола Мешков действительно смотрел в другую сторону. Но у меня возникает резонный вопрос, почему он не удосужился узнать, что случилось, в том моменте, когда подошёл к истекающему кровью Чалову. Или поинтересоваться у своих помощников? Владимир сделал вид, что ничего не произошло, и назначил угловой. Что значит он не видел? А если завтра на поле кого-нибудь убьют? Не знаю, с чем это связано. Не могу сказать, что он судил предвзято в сторону «Сочи», однако таких вопиющих ошибок я не помню давно. Думаю, мы Мешкова долго не увидим», — добавил Созин.

«Не верю, что Миладинович не хотел бить Чалова»

Тем временем бывшие футболисты и арбитры продолжают высказывать предположения о том, какого наказания заслуживает серб.

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов уверен, что Миладинович осознанно допустил грубость в отношении Чалова и пренебрёг всеми спортивными принципами.

«Очень серьёзный удар в область головы, нанесена тяжёлая травма. Я не особо верю, что Иван не хотел бить Фёдора. Мы тоже в своё время не в волейбол играли и знаем, как вести себя на поле. Безусловно, это был умышленный удар локтем. Говорить не о чем, поступок хамский, с чего бы он не начался. Он заслужил дисквалификацию», — поделился мнением Корнаухов.

При этом специалист подчеркнул сложность травмы, которую при ударе получил Чалов. Он отметил, что перелом носа не позволит лидеру ЦСКА принять участие как минимум в двух ближайших турах.

«В моей карьере была похожая ситуация, тоже ломал нос — травма сложная. Играть в ближайшее время Чалов не сможет. Мало того, что это тяжело физически, так ещё и вероятен рецидив. К слову, перед законом все равны. Не столь важно, кто это — Чалов или нет, ЦСКА или «Спартак». Если игрок заслужил дисквалификацию, он должен её понести», — подчеркнул эксперт.

Комментируя работу судейской бригады под руководством Владимира Мешкова, Корнаухов признался, что считает эпизод непростым для принятия ключевых решений.

«Без сомнений, это красная карточка и пенальти. Но с точки зрения судейства момент очень сложный, поскольку арбитр находился в другом месте и не мог этого видеть. А вот боковые и помощники должны были рассмотреть и подсказать. Но осуждать их не буду. Был бы VAR, он бы помог ЦСКА восстановить справедливость», — резюмировал Корнаухов.

«Арбитр расслабился под конец матча»

Бывший арбитр Владимир Левитин уверен, что защитник мог избежать прямого контакта с форвардом, однако не сделал этого и заслуживает самых строгих санкций.

«Травма Фёдора тяжёлая, игрок ударил его умышленно. Наказывать надо на всю катушку. Как минимум от трёх до пяти матчей, хотя вряд ли кто-то даст Миладиновичу больше. Тут есть вина двух людей: и игрока, который осознанно наносил такой удар и судьи, который расслабился под конец матча и пропустил такой момент», — объяснил Левитин.

Эксперт уверен, что качество судейства соответствовало оценке «три с минусом» ещё до случившегося эпизода, а с ним не выдерживает никакой критики вовсе. При этом, по наблюдениям Левитина низкий уровень судейства наблюдается во всей лиги.

«Я провёл сравнительный анализ ошибок арбитров в прошлом и нынешнем сезонах по нескольким критериям. Результаты расстраивают. Судейство ползёт вниз, в то время как уровень футбола в стране растёт. Арбитры просто не успевают совершенствоваться для того, чтобы достойно обслуживать матчи. Отсюда такое огромное количество ошибок. И тут вина не судей а их руководства. Никудышного! Людей которые не могут дать необходимые знания и достойно подготовить свой корпус», — пояснил эксперт.

Мнение коллеги относительно низкого уровня работы всего судейского корпуса РПЛ поддержал и другой экс-арбитр Вячеслав Варюшин.

«Не совсем понятно чем там занимается господин Егоров и вся компания отвечающая за судей! Это уже не лезет ни в какие ворота. Как арбитр может не видеть такие вещи? Где помощник? У игрока кровь хлещет, а они не реагируют. Вся бригада не реагирует! Возмутительно! Я бы отстранил Мешкова до конца сезона. А лучше бы просто запретил работать, ведь если его отправят судить в ФНЛ или ПФЛ, то там может обслуживать ещё хуже», — отметил в разговоре с RT футбольный судья.