Бабаев заявил, что ЦСКА напишет обращение по поводу судейства в матче с «Сочи»

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен работой судейской бригады в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Напишем обращение, после каждого тура имеются основания. Нам объясняют, почему судья не разобрался в эпизоде. Хотелось бы, чтобы ошибок стало меньше. То, что было сегодня, — перебор. Моменты с Сигурдссоном и Чаловым — ошибки очевидны, у Сигурдссона травма голеностопа, МРТ покажет, насколько она серьёзна. Даже если момент не увидел главный арбитр, боковой должен подсказать», — цитирует Бабаева ТАСС.

Также генеральный директор ЦСКА выразил надежду, что руководство судейского корпуса всерьёз относится к подобным обращениям.

Ранее Хусаинов заявил, что судья должен был ставить пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Сочи».

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