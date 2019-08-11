Бабаев заявил, что ЦСКА напишет обращение по поводу судейства в матче с «Сочи»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен работой судейской бригады в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Напишем обращение, после каждого тура имеются основания. Нам объясняют, почему судья не разобрался в эпизоде. Хотелось бы, чтобы ошибок стало меньше. То, что было сегодня, — перебор. Моменты с Сигурдссоном и Чаловым — ошибки очевидны, у Сигурдссона травма голеностопа, МРТ покажет, насколько она серьёзна. Даже если момент не увидел главный арбитр, боковой должен подсказать», — цитирует Бабаева ТАСС.

Также генеральный директор ЦСКА выразил надежду, что руководство судейского корпуса всерьёз относится к подобным обращениям.

Ранее Хусаинов заявил, что судья должен был ставить пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Сочи».