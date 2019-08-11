Хусаинов считает, что судья должен был ставить пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Сочи»

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Мешков ошибочно не назначил пенальти в концовке игры.

«Это зона ответственности главного судьи. Был удар, мяч был в игре. Очевидное нарушение правил, удар форварда ЦСКА Чалова в лицо. Здесь надо было показывать красную карточку и ставить пенальти. Очевидный косяк главного арбитра» — приводит слова Хусаинова Sport24.

Также бывший арбитр считает, что Мешков должен был удалять футболиста «Сочи» в эпизоде, когда травмировался игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Ранее сообщалось, что Гончаренко недоволен работой судьи в матче с «Сочи».