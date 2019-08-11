Гончаренко недоволен работой судьи в матче с «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча своей команды с «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё по одному сценарию. Нас могут ломать, бить нос, а жёлтые получаем мы. Стандартная ситуация. Наверняка у Арнора сложная травма, у Чалова же ничего серьёзного», — заявил Гончаренко после матча.

В первом тайме игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул поле из-за травмы. В концовке игры футболист «Сочи» Фёдор Кудряшов разбил лицо нападающему армейцев Фёдору Чалову.

Ранее Точилин заявил, что во втором тайме арбитр больше симпатизировал ЦСКА.