Гончаренко недоволен работой судьи в матче с «Сочи»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча своей команды с «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко недоволен работой судьи в матче с «Сочи»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Всё по одному сценарию. Нас могут ломать, бить нос, а жёлтые получаем мы. Стандартная ситуация. Наверняка у Арнора сложная травма, у Чалова же ничего серьёзного», — заявил Гончаренко после матча.

В первом тайме игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул поле из-за травмы. В концовке игры футболист «Сочи» Фёдор Кудряшов разбил лицо нападающему армейцев Фёдору Чалову.

Ранее Точилин заявил, что во втором тайме арбитр больше симпатизировал ЦСКА.

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