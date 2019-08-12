В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

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Футболисты московского ЦСКА Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов, которые получили травмы в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ФК «Сочи», прошли медицинское обследование.
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Обследование обнаружило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона было диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», — гласит официальный сайт ЦСКА.

Сроки восстановления Фёдора Чалова и Арнора Сигурдссона на данный момент официально не сообщаются.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа.

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