В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

Футболисты московского ЦСКА Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов, которые получили травмы в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ФК «Сочи», прошли медицинское обследование.

«Обследование обнаружило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона было диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», — гласит официальный сайт ЦСКА.

Сроки восстановления Фёдора Чалова и Арнора Сигурдссона на данный момент официально не сообщаются.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа.