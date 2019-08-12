В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
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- РИА Новости
«Обследование обнаружило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона было диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», — гласит официальный сайт ЦСКА.
Сроки восстановления Фёдора Чалова и Арнора Сигурдссона на данный момент официально не сообщаются.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа.