КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил дату рассмотрения эпизода матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Сочи» (0:0), в котором форварду армейцев Фёдору Чалову разбили нос.
КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову будет рассматриваться на ближайшем заседании КДК в среду», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью Sport24.

В концовке матча ЦСКА — «Сочи» защитник гостей Иван Миладинович разбил нос форварду хозяев Фёдору Чалову. Арбитр встречи оставил эпизод без внимания.

Ранее сообщалось, как Чалов провёл матч с «Сочи» после сорвавшегося трансфера в Англию.

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