КДК РФС рассмотрит эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову 14 августа
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Эпизод с ударом Миладиновича в лицо Чалову будет рассматриваться на ближайшем заседании КДК в среду», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью Sport24.
В концовке матча ЦСКА — «Сочи» защитник гостей Иван Миладинович разбил нос форварду хозяев Фёдору Чалову. Арбитр встречи оставил эпизод без внимания.
Ранее сообщалось, как Чалов провёл матч с «Сочи» после сорвавшегося трансфера в Англию.